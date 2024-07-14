Плани Трампа "цікаві та креативні": у Польщі зробили заяву щодо війни

Є надія, що можливе президентство Дональда Трампа у США ознаменується досягненням справедливого миру в Україні, а Київ "насолоджуватиметься своєю свободою". Деякі плани Трампа і його команди "цікаві та креактивні", а сам він має рацію, коли критикує союзників за недостатнє фінансування оборони. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
В інтерв'ю Bloomberg він висловив сподівання на те, що Трамп "захоче стати переможцем у досягненні справедливого миру в Україні", а "Україна насолоджуватиметься своєю свободою".
"Я розмовляю з людьми президента Трампа, і деякі речі, які вони мені розповідають про свої плани, цікаві та креативні. Деякі з цих речей викликають суперечки", - сказав Сікорський.відео дня
Також політик додав, що Трамп був "правий, наполягаючи на тому, що союзники повинні витрачати більше" на оборону.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Замах на Трампа - головні новини за темою:
Трампа намагалися вбити під час мітингу в Пенсільванії: 13 липня за американським часом на нього було скоєно замах. Куля пройшла в сантиметрах біля голови і зачепила вухо. Трампа у свідомості повели для надання допомоги.
За попередніми даними, у Трампа стріляв 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс. Трамп дістав поранення в праву частину вуха.
ЗМІ розкрили нові деталі замаху на Трампа: на початку свого виступу він відмовився виголошувати заздалегідь заготовлену промову і вирішив висловитися на тему мігрантів. Після того, як Трамп вказав на діаграмі зростання кількості мігрантів під час президентства Байдена, стало чутно постріли.
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