Плани Трампа "цікаві та креативні": у Польщі зробили заяву щодо війни

Республіканець Дональд Трамп має рацію, коли критикує Європу за те, що союзники вкладають недостатньо коштів у свою оборону, сказав Радослав Сікорський.

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Сподіваюся, за Трампа Україна доб'ється справедливої перемоги - Сікорський / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Є надія, що можливе президентство Дональда Трампа у США ознаменується досягненням справедливого миру в Україні, а Київ "насолоджуватиметься своєю свободою". Деякі плани Трампа і його команди "цікаві та креактивні", а сам він має рацію, коли критикує союзників за недостатнє фінансування оборони. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

В інтерв'ю Bloomberg він висловив сподівання на те, що Трамп "захоче стати переможцем у досягненні справедливого миру в Україні", а "Україна насолоджуватиметься своєю свободою".

"Я розмовляю з людьми президента Трампа, і деякі речі, які вони мені розповідають про свої плани, цікаві та креативні. Деякі з цих речей викликають суперечки", - сказав Сікорський. відео дня

Також політик додав, що Трамп був "правий, наполягаючи на тому, що союзники повинні витрачати більше" на оборону.

Замах на Трампа - головні новини за темою:

Трампа намагалися вбити під час мітингу в Пенсільванії: 13 липня за американським часом на нього було скоєно замах. Куля пройшла в сантиметрах біля голови і зачепила вухо. Трампа у свідомості повели для надання допомоги.

За попередніми даними, у Трампа стріляв 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс. Трамп дістав поранення в праву частину вуха.

ЗМІ розкрили нові деталі замаху на Трампа: на початку свого виступу він відмовився виголошувати заздалегідь заготовлену промову і вирішив висловитися на тему мігрантів. Після того, як Трамп вказав на діаграмі зростання кількості мігрантів під час президентства Байдена, стало чутно постріли.



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