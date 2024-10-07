Після провалу з пуском "Сармата" РФ демонстративно вивела на чергування "Ярс": що це за зброя

Російські пропагандисти продемонстрували чергову "унікальну" розробку.

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РФ продовжує лякати застосування ядерної зброї / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Росія у понеділок, 7 жовтня, вивела на бойове чергування ядерний ракетний комплекс "Ярс". Подія збіглася у часі з днем народження диктатора Володимира Путіна.

Як звітують пропагандисти, "Ярс" нібито уражає цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів. Вибухова міць еквівалентна начебто мільйону тонн.

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У Росії стверджують, що "жодна ППО світу не здатна перехопити" ракети з цього комплексу, а заряду вистачить на знищення цілого міста.

"Ярс" поставили на чергування у Новосибірську, куди, до речі, неодноразово "прилітало" по військових обʼєктах невідомими дронами.

Ярс. Що це за зброя? PC-24 комплексу "Ярс" - російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення. Розроблена Московським інститутом теплотехніки. Є модифікацією ракети комплексу Тополь-М. Тактико-технічні характеристики не розкриваються. В перспективі повинна замінити МБР PC-18 і РС-20 і скласти разом з Тополь-М основу ударного угрупування Ракетних військ стратегічного призначення РФ. На основі РС-24 ведеться розробка БЗРК "Баргузин".

Виведення комплексу "Ярс" на бойове чергування - дивіться відео:

Ярс - характеристики / Інфографіка Главреда

Ядерна зброя - провал "Сармата"

Ще один пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" у Росії став для російської пропаганди провальним. Напередодні з'явилися підтвердження, що четвертий за рахунком пуск цієї ракети не відбувся - боєприпас вибухнув просто на майданчику космодрому.

Щоправда, ще цікавіше інше - ракета вибухнула не під час її пуску, а в шахті, залишивши величезний кратер і зруйнувавши частину випробувального майданчика. Вибухнути могло рідке ракетне паливо в процесі заправки, тобто до самого запуску справа могла просто не дійти.

В інтерв'ю Главреду експерт Олег Жданов розповів, що Росія, за різними даними, виробила від 7 до 10 одиниць для державних випробувань. Єдине випробування, яке закінчилося відносно успішно, було якраз першим - у квітні 2022 року.

"Провели п'ять випробувань - і в підсумку рахунок 4:1 на користь ракети. Не хоче вона літати і все. Чотири провали, ще й така ганьба на весь світ із супутниковими фотографіями. Потужність вибуху була така, що вивернула пускову шахту. Пам'ятаю, як ми в рамках випробувань не раз пробували підірвати шахту, після чого її засипали. Це не так просто зробити. До того ж у разі вибуху шахти навколо її території виникає екологічна катастрофа", - зазначив він.

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