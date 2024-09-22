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Ядерна ракета "Сармат" вибухнула на полігоні в Росії: утворилась величезна вирва - OSINT

Юрій Берендій
22 вересня 2024, 10:25оновлено 22 вересня, 12:20
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Російська ядерна ракета "Сармат" вибухнула в шахті, зруйнувавши полігон для випробування, зазначають OSINT аналітики.
Ядерна ракета 'Сармат' вибухнула на полігоні в Росії: утворилась величезна вирва - OSINT
В РФ під час випробувань вибухнула Ракета "Сармат" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, MeNMyRC / X

Російські сили ядерного стримування зазнали невдачі під час нових випробувань міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", здатної нести ядерний заряд. OSINT-аналітик MT Anderson опублікував у соцмережі Х супутникові знімки наслідків невдалого запуску на полігоні Плесецьк.

На зображеннях видно велику вирву, яка утворилася внаслідок падіння ракети.

"Ракета вибухнула в шахті, залишивши величезний кратер і зруйнувавши випробувальний полігон", - йдеться у дописі.

відео дня
Ядерна ракета 'Сармат' вибухнула на полігоні в Росії: утворилась величезна вирва - OSINT
Фото: MeNMyRC / X

Наразі невідомо, через що сталася аварія. Оскільки ракета "Сармат" має ракетний двигун на рідкому паливі, міг статися інцидент з його детонацією, внаслідок чого з’явилася вирва.

Ядерна ракета 'Сармат' вибухнула на полігоні в Росії: утворилась величезна вирва - OSINT
Фото: MeNMyRC / X

Причина аварії залишається невідомою. Ймовірно, інцидент стався через детонацію рідкопаливного двигуна або під час спроби запуску. На супутниковому знімку також помітно чотири пожежні машини і пожежу біля ракетної шахти, що може свідчити про невдалу спробу запуску.

Зазначається, що це вже четверте провалене випробування важкої МБР "Сармат". Із п'яти спроб лише одна була успішною — 20 квітня 2022 року.

Ядерна ракета 'Сармат' вибухнула на полігоні в Росії: утворилась величезна вирва - OSINT
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерний шантаж Кремля

29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон".

Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні.

Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя.

Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

Російська ракета "Сармат" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, внаслідок атаки дронів на Тверську область Росії був уражений таємний об'єкт у селищі Октябрський. За словами місцевих жителів, там можуть розташовуватися ракетні шахти, де на бойовому чергуванні перебуває ракета "Сармат", також відома як "Сатана". Про це повідомляє російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", посилаючись на свідчення очевидців.

У 2023 році Володимир Путін пригрозив швидким розміщенням на бойовому чергуванні нових міжконтинентальних ракет "Сармат", здатних нести понад 10 ядерних боєголовок. Їхня дальність — 18 тисяч кілометрів, що створює загрозу для України та країн Заходу.

Ще в 2022 році голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив про плани Росії запустити серійне виробництво ракети "Сармат", яку він назвав "найпотужнішою у світі", та провести нові випробування.

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