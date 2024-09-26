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Жданов пояснив причину гучних провалів РФ із запусками ракет "Сармат"

Яна Ставська
26 вересня 2024, 19:14
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Експерт зазначив, що Путін квапить російських розробників із пусками цієї ракети.
Жданов пояснив причину гучних провалів РФ із запусками ракет 'Сармат'
Випробування "Сармата" знову провалилися / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот

Міжконтинентальна балістична ракета "Сармат", що вибухнула в шахті на космодромі "Плесецьк", ще перебуває в розробці. Поспіх у її введенні в експлуатацію призводить до катастроф на полігонах, упевнений військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що Росія, за різними даними, виробила від 7 до 10 одиниць для державних випробувань. Єдине випробування, яке закінчилося відносно успішно, було якраз першим - у квітні 2022 року.

Жданов вважає, що на космодромі "Плесецьк" замість головного макета поставили фугасну головну частину.

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"Я думаю, що росіяни діяли так: замість головного макета, який має ставитися на ракету під час випробування, вони, найімовірніше, поставили фугасну головну частину. Поклали кілька тонн вибухівки і хотіли бахнути куди-небудь на Камчатку. Туди, де у них полігон, і куди вже пускали свої Калібри і намагалися запустити Булаву", - сказав він.

Жданов назвав "Сармат" сирою ракетою.

"Провели п'ять випробувань - і в підсумку рахунок 4:1 на користь ракети. Не хоче вона літати і все. Чотири провали, ще й така ганьба на весь світ із супутниковими фотографіями. Потужність вибуху була така, що вивернула пускову шахту. Пам'ятаю, як ми в рамках випробувань не раз пробували підірвати шахту, після чого її засипали. Це не так просто зробити. До того ж у разі вибуху шахти навколо її території виникає екологічна катастрофа", - зазначив він.

Крім того, РС-28 Сармат - ракета з українським корінням. Росіяни її роблять на заміну ракеті Воєвода, і Сармат створений на базі цієї ракети.

"А Воєвода - це, за класифікацією НАТО, ракета SS-18 Сатана. Воєвода - наша ракета: у Харкові робили систему управління, а в Дніпрі саму ракету. З 2014 року ми розірвали контракти з росіянами і такі ракети тепер не обслуговуємо. Після цього в Росії створили свою бригаду з регламентних робіт, але вона не була сертифікована", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Російські фахівці не проходили навчання в українських навчальних центрах.

"Що вони там крутять кожні два роки в ракеті, і в якому стані ця частина ядерної "дубини", незрозуміло. На Заході вже публікують матеріали про те, чи здатні літати ці ракети і чи не вибухнуть вони в шахтах. Усе тому, що склепали ракету за принципом: я його зліпила з того, що було. Путін вийшов і наказав терміново робити ракету, ось її і зробили. Як робили, так вона і злетіла", - висловився експерт.

Жданов вважає, що в найближчі місяці нових випробувань "Сармата" не буде. Ба більше, він вважає, що всі, хто перебував у бункері, померли від виділення парів палива, адже "Сармат" - рідинна ракета.

"Буде пауза, приблизно як після ситуації з Буревісником, коли 2019 року ракета з ядерним двигуном вибухнула на полігоні в Архангельській області. Після цього не проводилося жодного випробування. Зазвичай у таких катастрофах гинуть вчені, які присутні на пусках", - висловився Жданов.

Сармат - останні новини

Ще один пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" у Росії став для російської пропаганди провальним. Напередодні з'явилися підтвердження, що четвертий за рахунком пуск цієї ракети не відбувся - боєприпас вибухнув просто на майданчику космодрому.

Щоправда, ще цікавіше інше - ракета вибухнула не під час її пуску, а в шахті, залишивши величезний кратер і зруйнувавши частину випробувального майданчика. Вибухнути могло рідке ракетне паливо в процесі заправки, тобто до самого запуску справа могла просто не дійти.

"Сармат", до речі, вже багато років миготить в ефірі росТБ. Ця ракета розрахована на несення ядерної боєголовки, а завдяки характеристикам за дальністю, запевняють кремлівські рупори, може дістати до берегів самої Америки.

Жданов пояснив причину гучних провалів РФ із запусками ракет 'Сармат'
Сармат - характеристики ракети / Інфографіка: Главред

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