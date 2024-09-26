Жданов пояснив причину гучних провалів РФ із запусками ракет 'Сармат'

Міжконтинентальна балістична ракета "Сармат", що вибухнула в шахті на космодромі "Плесецьк", ще перебуває в розробці. Поспіх у її введенні в експлуатацію призводить до катастроф на полігонах, упевнений військовий експерт Олег Жданов.
В інтерв'ю Главреду він розповів, що Росія, за різними даними, виробила від 7 до 10 одиниць для державних випробувань. Єдине випробування, яке закінчилося відносно успішно, було якраз першим - у квітні 2022 року.
Жданов вважає, що на космодромі "Плесецьк" замість головного макета поставили фугасну головну частину.
"Я думаю, що росіяни діяли так: замість головного макета, який має ставитися на ракету під час випробування, вони, найімовірніше, поставили фугасну головну частину. Поклали кілька тонн вибухівки і хотіли бахнути куди-небудь на Камчатку. Туди, де у них полігон, і куди вже пускали свої Калібри і намагалися запустити Булаву", - сказав він.
Жданов назвав "Сармат" сирою ракетою.
"Провели п'ять випробувань - і в підсумку рахунок 4:1 на користь ракети. Не хоче вона літати і все. Чотири провали, ще й така ганьба на весь світ із супутниковими фотографіями. Потужність вибуху була така, що вивернула пускову шахту. Пам'ятаю, як ми в рамках випробувань не раз пробували підірвати шахту, після чого її засипали. Це не так просто зробити. До того ж у разі вибуху шахти навколо її території виникає екологічна катастрофа", - зазначив він.
Крім того, РС-28 Сармат - ракета з українським корінням. Росіяни її роблять на заміну ракеті Воєвода, і Сармат створений на базі цієї ракети.
"А Воєвода - це, за класифікацією НАТО, ракета SS-18 Сатана. Воєвода - наша ракета: у Харкові робили систему управління, а в Дніпрі саму ракету. З 2014 року ми розірвали контракти з росіянами і такі ракети тепер не обслуговуємо. Після цього в Росії створили свою бригаду з регламентних робіт, але вона не була сертифікована", - додав Жданов.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Російські фахівці не проходили навчання в українських навчальних центрах.
"Що вони там крутять кожні два роки в ракеті, і в якому стані ця частина ядерної "дубини", незрозуміло. На Заході вже публікують матеріали про те, чи здатні літати ці ракети і чи не вибухнуть вони в шахтах. Усе тому, що склепали ракету за принципом: я його зліпила з того, що було. Путін вийшов і наказав терміново робити ракету, ось її і зробили. Як робили, так вона і злетіла", - висловився експерт.
Жданов вважає, що в найближчі місяці нових випробувань "Сармата" не буде. Ба більше, він вважає, що всі, хто перебував у бункері, померли від виділення парів палива, адже "Сармат" - рідинна ракета.
"Буде пауза, приблизно як після ситуації з Буревісником, коли 2019 року ракета з ядерним двигуном вибухнула на полігоні в Архангельській області. Після цього не проводилося жодного випробування. Зазвичай у таких катастрофах гинуть вчені, які присутні на пусках", - висловився Жданов.
Сармат - останні новини
Ще один пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" у Росії став для російської пропаганди провальним. Напередодні з'явилися підтвердження, що четвертий за рахунком пуск цієї ракети не відбувся - боєприпас вибухнув просто на майданчику космодрому.
Щоправда, ще цікавіше інше - ракета вибухнула не під час її пуску, а в шахті, залишивши величезний кратер і зруйнувавши частину випробувального майданчика. Вибухнути могло рідке ракетне паливо в процесі заправки, тобто до самого запуску справа могла просто не дійти.
"Сармат", до речі, вже багато років миготить в ефірі росТБ. Ця ракета розрахована на несення ядерної боєголовки, а завдяки характеристикам за дальністю, запевняють кремлівські рупори, може дістати до берегів самої Америки.
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