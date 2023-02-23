"Китай буде останньою надією РФ": експерт оцінив, чи зможе Кремль умовити Пекін допомогти у війні

РФ може отримати необхідні їй сучасні технології лише в Китаї. Інакше Росії доведеться завалити фронт смертниками.

Володимир Огризко оцінив, чи зможе РФ переконати Китай допомагати їй / Фото: УНІАН, сайт Кремля

Країна-агресорка РФ намагатиметься заручитися підтримкою Пекіна і отримати від Китаю додаткове озброєння, тому що інших варіантів у неї немає. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Росія буде переконувати китайців в тому, що вони повинні бути разом з нею", - сказав він.

За словами Огризка, Путіну потрібна сучасна зброя, щоб продовжувати війну в Україні.

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"Адже якщо виводити на поля битв танки, які створювалися в 80-х роках минулого століття, це, очевидно, не буде виграшною стратегією. Росії залишиться лише завалити фронт кількістю - кількістю старого озброєння і смертників, яких посилають на забій. Така тактика не принесе Путіну переможного результату", - пояснив дипломат.

Сучасні технології РФ може отримати лише в Китаї, адже швидко запустити виробництво балістичних ракет з іранським походженням не вийде, це досить довгі та складні процеси.

"Тому Китай буде останньою надією Росії. А Пекіну все ж таки прочитали лекцію (хоч там на це і ображаються), і цю лекцію китайцям доведеться засвоїти. Тому що інакше вони просто повинні поглянути на деградацію російської економіки: санкції поки що хоч і не привели до тотального краху російської економіки, але створили всі передумови для цього (...) Чи вигідно те ж саме отримати Китаю? Думаю, що ні, тому що його економічна залежність від Заходу є колосальною", - сказав Огризко.

"Якщо ця фабрика (маю на увазі Китай) закриється, тоді закриється і китайська економіка, тому що продавати таку кількість товарів нікуди. Ні Африка, ні Латинська Америка, ні інша Азія стільки товару абсорбувати фізично не може, це потрібно лише для потужних ринків Європи та Північної Америки. Тому тут треба просто сісти, взяти калькулятор і порахувати, а я думаю, що китайці це вміють добре", - резюмував дипломат.

Як повідомляв Главред, 18 лютого американський телеканал CNN повідомив, що головний радник глави Китаю Ван Н на Мюнхенській конференції вперше назвав напад Росії на Україну війною та анонсував публікацію Пекіном документа з позицією країни щодо військових дій.

Пізніше постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь заявив, що Китай днями збирається опублікувати документ, в якому Пекін викладе свою позицію щодо війни Росії проти України. Китайська держава ніколи не називала документ "мирним планом" і має намір підкреслити повагу територіальної цілісності, суверенітету і безпеки всіх країн. Пекін закликатиме до "миру, діалогу та врегулювання".

Тим часом, за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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