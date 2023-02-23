УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Китай буде останньою надією РФ": експерт оцінив, чи зможе Кремль умовити Пекін допомогти у війні

23 лютого 2023, 09:32
РФ може отримати необхідні їй сучасні технології лише в Китаї. Інакше Росії доведеться завалити фронт смертниками.
Сі Цзіньпін, Володимир Путін, Володимир Огризко
Володимир Огризко оцінив, чи зможе РФ переконати Китай допомагати їй / Фото: УНІАН, сайт Кремля

Країна-агресорка РФ намагатиметься заручитися підтримкою Пекіна і отримати від Китаю додаткове озброєння, тому що інших варіантів у неї немає. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Росія буде переконувати китайців в тому, що вони повинні бути разом з нею", - сказав він.

За словами Огризка, Путіну потрібна сучасна зброя, щоб продовжувати війну в Україні.

відео дня

"Адже якщо виводити на поля битв танки, які створювалися в 80-х роках минулого століття, це, очевидно, не буде виграшною стратегією. Росії залишиться лише завалити фронт кількістю - кількістю старого озброєння і смертників, яких посилають на забій. Така тактика не принесе Путіну переможного результату", - пояснив дипломат.

Сучасні технології РФ може отримати лише в Китаї, адже швидко запустити виробництво балістичних ракет з іранським походженням не вийде, це досить довгі та складні процеси.

"Тому Китай буде останньою надією Росії. А Пекіну все ж таки прочитали лекцію (хоч там на це і ображаються), і цю лекцію китайцям доведеться засвоїти. Тому що інакше вони просто повинні поглянути на деградацію російської економіки: санкції поки що хоч і не привели до тотального краху російської економіки, але створили всі передумови для цього (...) Чи вигідно те ж саме отримати Китаю? Думаю, що ні, тому що його економічна залежність від Заходу є колосальною", - сказав Огризко.

"Якщо ця фабрика (маю на увазі Китай) закриється, тоді закриється і китайська економіка, тому що продавати таку кількість товарів нікуди. Ні Африка, ні Латинська Америка, ні інша Азія стільки товару абсорбувати фізично не може, це потрібно лише для потужних ринків Європи та Північної Америки. Тому тут треба просто сісти, взяти калькулятор і порахувати, а я думаю, що китайці це вміють добре", - резюмував дипломат.

Як повідомляв Главред, 18 лютого американський телеканал CNN повідомив, що головний радник глави Китаю Ван Н на Мюнхенській конференції вперше назвав напад Росії на Україну війною та анонсував публікацію Пекіном документа з позицією країни щодо військових дій.

Пізніше постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь заявив, що Китай днями збирається опублікувати документ, в якому Пекін викладе свою позицію щодо війни Росії проти України. Китайська держава ніколи не називала документ "мирним планом" і має намір підкреслити повагу територіальної цілісності, суверенітету і безпеки всіх країн. Пекін закликатиме до "миру, діалогу та врегулювання".

Тим часом, за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

Інші новини:

війна в Україні Сі Цзіньпін Володимир Путін постачання зброї новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:54

З чудо-жінки в старезну бабцю: 6 грубих помилок в макіяжі, які старять

11:50

Є всі шанси для закінчення війни нашою перемогою влітку 2023 року - Буданов

11:32

Група "Бумбокс" до сліз зворушила фото з концертами в Маріуполі за день до вторгненняВідео

11:26

Шахрай, не кради: як відучити кішку тягати їжу зі столуВідео

11:24

Остапчук і його "молодиця" натякнули на весілляВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:04

РФ може готувати потужний залп по Україні на 24 лютого, щоб перекрити свої невдачі на фронті - NYTВідео

10:36

Ротару навідріз відмовилася виступати для росіян: їй пропонували божевільні грошіВідео

10:27

Дочка Джонні Деппа знялася топлес для глянцевого журналуВідео

10:10

Буданов назвав мету номер один для Росії на фронті навесні 2023 року

Реклама
10:04

Військовий експерт пояснив, чи пішов Путін на новий виток ядерного шантажу

10:00

Бахмут важливий для Пригожина, але не для ПутінаПогляд

09:54

Чоловік солістки А-Студіо кинув вмираючу дитинуВідео

09:52

"Розумом Росію не зрозуміти": кидок напівдохлого мангуста на Донбасі приречений на провал - експертВідео

09:32

"Китай буде останньою надією РФ": експерт оцінив, чи зможе Кремль умовити Пекін допомогти у війніВідео

09:06

"Якщо вони роззброюють росіян - все": Жданов розповів, коли ЗСУ демілітаризують Придністров'я

09:00

Ризик застосуваня ядерної зброї зростає: Згурець – про призупинення участі Росії в ядерному договоріЕксклюзив

08:52

Тука спрогнозував, як на окупантів вплине руйнування Кримського мостуВідео

08:45

Глава МЗС Угорщини видав "формулу завершення війни", але забув про Україну

08:29

Зійде швидше, ніж у подруги: як і де найкраще вирощувати розсаду

08:26

Китай буде останньою надією РосіїПогляд

Реклама
08:24

Колишній генпрокурор Луценко став командиром взводу ударних дронів - наказ ЗалужногоВідео

08:07

Сварка між Шойгу і Пригожиним вигідна Україні - БудановВідео

08:02

В Україні проведуть масштабну перевірку пенсіонерів: кого торкнеться верифікація

08:00

Гороскоп на сьогодні 23 лютого 2023: Рибам - розчарування, Водоліям - роздратуванняВідео

07:22

Армії РФ не вистачає бойової потужності та ресурсів для продовження нових наступів в Україні - ISW

06:45

США можуть оприлюднити дані розвідки про плани Китаю постачати зброю РФ - WSJ

06:20

Наступний Рамштайн: коли буде і що обговорюватимутьПогляд

05:44

Гороскоп на березень 2023 для Терезів: везіння та великі зміни в особистому життіВідео

05:00

Кращі поєднання сиропів для кави: 10 простих і найсмачніших рецептів

03:55

Навіщо дачники палять лавровий лист в теплиці: багато хто не здогадується про цей унікальний секрет

03:20

Просто надзвичайні люди: 5 найщасливіших іменВідео

03:12

Настя Каменських показала обличчя зблизька - без макіяжу видно кожну недосконалість

02:42

"Що в рожевий туалет, що в храм Господній": зневірена Волочкова заявилася до церквиВідео

01:35

Дипломат пояснив, яка спільна позиція Заходу з приводу майбутнього РосіїВідео

00:20

Навіщо 23 лютого потрібно купити хліб і сіль в будинок: прикмети і що не можна робитиВідео

22 лютого, середа
23:55

Який манікюр омолоджує руки після 50 років: 4 яскраві варіанти, що творять диваФото

23:46

РФ змінить тактику: ракети битимуть не лише по об'єктах енергетичної інфраструктури - ІгнатВідео

23:20

Окупанти втратили 2 роти і продовжують штурм: у ЗСУ розказали про важкі бої під ВугледаромВідео

23:09

Адвокат Киви Шевчук скаржиться на Найєма за те, що він заважає потрапити до Вищої ради правосуддя

22:53

Британія може першою дати Україні винищувачі: в ОП зробили оптимістичну заявуВідео

Реклама
22:40

Танки Leopard 2 готові до відправки в Україну - ДудаВідео

22:26

Захід не знає, що робити з РФ у випадку її розвалу після поразки - ЄрмакВідео

22:07

Росіян чекає "бойовий сюрприз" до 24 лютого: астролог дала прогноз на роковини вторгненняВідео

21:45

Пережив теракт в Оленівці і російський полон: помер Олег МудракВідео

21:27

Став жінкою у 2022 році і хотів втекти до Мексики: у РФ упіймали колишнього капітана ФСБ

21:07

Газманов заспівав "Офіцери" і заклеїв логотип відомого бренду на куртціВідео

20:15

"Це велика помилка": Байден відреагував на вихід РФ з ядерного договоруВідео

20:06

"Не хочу вагітною сидіти в бомбосховищі": зірка Жіночого кварталу висловилася про материнствоВідео

19:46

Як знизити тиск вдома - покращуємо самопочуття за лічені хвилини

19:42

Загроза з повітря: РФ може підняти відразу до 200 літаків - генерал-майорВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти