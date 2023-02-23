Експерт пояснив, як протистояння Китаю та США позначиться на Україні

Позиція Китаю буде сформована через призму його власного бачення світу, пояснив Сергій Згурець.

Сергій Згурець, Володимир Путін / Главред, скріншот YouTube

Китай продовжить займати нейтральну позицію і не постачатиме зброю Російській Федерації.

Військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в інтерв'ю Главреду зазначив, що в той же час Китай буде говорити про те, що домінування в світі однієї країни є неправильним, натякаючи на Сполучені Штати.

"Тому позиція Китаю буде сформована через призму його власного бачення світу, яка, умовно кажучи, буде спрямована на те, що однополярний світ неприпустимий, тому треба створювати світ, де існують країни з різними варіаціями і баченням", - зазначив експерт.

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Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець-український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

За його словами, така концепція не створює якихось ризиків для України

"Але, з іншого боку, вона частково буде враховувати заяви Росії про створення альянсів, спрямованих на протидію іншим країнам", - підсумував експерт.

Як повідомляв Главред, 18 лютого американський телеканал CNN повідомив, що головний радник глави Китаю Ван Н на Мюнхенській конференції вперше назвав напад Росії на Україну війною і анонсував публікацію Пекіном документа з позицією країни щодо військових дій.

Пізніше постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь заявив, що Китай днями збирається опублікувати документ, в якому Пекін викладе свою позицію щодо війни Росії проти України. Китайська держава ніколи не називала документ "мирним планом" і має намір підкреслити повагу територіальної цілісності, суверенітету і безпеки всіх країн. Пекін буде закликати до"миру, діалогу і врегулювання".

Тим часом, за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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