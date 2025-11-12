Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

Руслан Іваненко
12 листопада 2025, 02:14
25
Туреччина готова надати майданчик для діалогу, але реальна готовність Москви до компромісу залишається під питанням.
Начало переговоров в Стамбуле
Москва знову пропонує переговори / колаж: Главред, фото: скриіншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Москва підтвердила готовність відновити переговори з Києвом
  • Стамбульський майданчик залишається відкритим для діалогу
  • Попередні раунди переговорів завершилися без результату

Москва підтвердила готовність відновити переговори з Україною на стамбульському майданчику, однак, за словами російських дипломатів, українська сторона поки не відреагувала на пропозицію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Росія висловила готовність продовжити прямі переговори з Україною в будь-який час, якщо з боку Києва буде виявлена політична воля", — зазначив російський дипломат.

відео дня

Стамбульський майданчик залишається відкритим

Він додав, що позиція Москви залишається незмінною: стамбульський майданчик відкритий, а турецькі партнери підтверджують готовність прийняти сторони для діалогу.

"Ініціатива щодо повернення до переговорів залишається актуальною, і за наявності інтересу з боку України Москва готова відновити обговорення без зволікання", — підкреслив представник країни-агресорки.

Дипломат нагадав, що під час попередніх раундів Москва вже передавала Києву пропозиції щодо організації переговорного процесу, зокрема створення трьох робочих груп для онлайн-зустрічей. Однак українська сторона поки не надала позитивного відгуку на ці ініціативи.

Росія продовжує вважати стамбульський майданчик зручним і готовим для діалогу, проте зазначає, що все залежить від політичного рішення Києва. Раніше переговори між Україною і Росією проходили в Стамбулі за посередництва Туреччини, після кількох раундів контакти були припинені. Туреччина неодноразово заявляла про готовність відновити процес та надати майданчик для нових зустрічей.

Чи готовий Путін зустрітися з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін робитиме все, щоб уникнути прямої зустрічі з ним.

"Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна", — наголосив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що для України не має значення формат, у якому завершиться війна. Головне, щоб Київ був задіяний у процесі та ніхто не ухвалював рішень без участі української сторони.

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 листопада підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Орскнєфтєоргсінтез" у російській Оренбурзькій області. На території об’єкта зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. За попередніми даними, пошкоджено одну з установок первинної переробки нафти (АВТ), повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, російські окупаційні війська почали масштабний стратегічний наступ у районі Покровська, перекинувши туди значні сили. Про це в інтерв’ю The New York Post повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, ворог намагається прорвати українську оборону, зосередивши у цьому напрямку велику кількість живої сили, техніки та підрозділів морської піхоти.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вважає себе здатним вплинути на Путіна й переконати його піти на домовленості. Крім цього, американський лідер вкотре наголосив на своїй миротворчій місії, мовляв, без нього війни так і тривали б.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військова агресія РФ мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

02:14Світ
ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

00:09Світ
Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

22:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Щурам - сварки, Собакам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Щурам - сварки, Собакам - проблеми

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Китайський гороскоп на 2026 рік Червоного Вогняного Коня: прогноз для всіх знаків

Китайський гороскоп на 2026 рік Червоного Вогняного Коня: прогноз для всіх знаків

Останні новини

02:55

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

02:28

Розкрито спосіб уповільнити старіння: вчені вразили результатами досліджень

02:14

РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

01:55

"Він не може вирватися": Kazka Заріцька вперше розповіла про службу батька в ЗСУ

01:30

Актор-красунчик покинув Кайлі Дженнер після 2.5 років разом - ЗМІ

Путін боїться, у Кремлі точиться боротьба, Україна здатна поставити на коліна нафтянку РФ – СтупакПутін боїться, у Кремлі точиться боротьба, Україна здатна поставити на коліна нафтянку РФ – Ступак
01:13

Температура підскочить без конвектора: лайфхак з минулого, який збереже теплоВідео

00:09

ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

11 листопада, вівторок
23:38

Ексспівробітник СБУ назвав найбільший страх Путіна: чого боїться лідер Кремля

23:26

"Буду йти до вагітності": Alyona Alyona заговорила про дітей

Реклама
22:54

Ілля Забарний отримав несподівану оцінку в ПСЖ: про що йдеться

22:52

Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

22:07

Удари ракетами Фламінго по росіянах - Сирський зробив гучну заяву про фронт

22:00

Свята наближаються, а ціни зростають: які продукти "вдарять" по гаманцю

21:42

Вінегрет "відпочиває": рецепт несподівано смачного салату з трьох продуктів

21:41

"Спочатку ховав руку, а тепер працюю і їжджу на мотоциклі": як ГО "Фундація Течія" допомогла військовому повернутись до активного життя завдяки протезу актуально

21:12

Вся валюта різко "злетіла": новий курс валют на 12 листопада

21:02

Водії роблять це майже щодня: які дії допомагають батареї електрокар "старіти"

20:51

Скоро увірветься нове похолодання: українців попередили про раптове погіршення погоди

20:34

Господарям на замітку — коли кішка стає дорослою і перестає рости, названо терміниВідео

20:28

Незвичайний суп зі звичайної картоплі - шикарний рецептВідео

Реклама
20:26

На фоні корупційного скандалу: Кабмін розпустив Наглядову раду "Енергоатома"

20:09

Одеса під масованою атакою РФ - в місті не вщухають вибухи, що відомо

20:06

Тепла від батарей буде більше: простий і геніальний фокус для опаленняВідео

20:04

На весні зацвітуть килимом: сприятливі дні для посіву квітів під зимуВідео

19:42

Українцям радять перевірити свої банківські картки: що сталося

19:40

Гороскоп на завтра 12 листопада: Близнюкам - пастка, Водоліям - прибуток

19:38

Годин зі світлом буде мало: Укренерго ввело жорсткі графіки на 12 листопада

19:10

Як РФ зганьбилася з історією викрасти перехоплювач МіГ із ракетою "Кинджал"Погляд

19:06

Навіщо котячий наповнювач насипають на підвіконня: про хитрість знають одиниціВідео

19:06

Помер скандальний український політик і екснардеп Балашов - що відомо

19:06

Ситуація на півдні загострюється: експерт розкрив, яке місто під прицілом ворога

18:48

"Я складаю повноваження": почалися кадрові зміни на фоні корупційного скандалу

18:32

Не лише у Покровську: Зеленський сказав, де найскладніша ситуація на фронті

18:24

Кремль почав приховану підготовку резервістів для відправки в Україну - ISW

18:22

Чим і коли закінчиться війна Росії проти України - розкрито реалістичний сценарійВідео

18:00

Пральний порошок більше не потрібен: безкоштовний інгредієнт працює набагато кращеВідео

17:51

"Дасть команду зупинитися": експерт сказав, що змусить Путіна закінчити війну

17:50

Операція Мідас: у НАБУ сказали, що чекає на головного підозрюваного бізнесмена

17:48

Йде легенда: Кріштіану Роналду завершує кар'єру футболіста - Independent

17:46

Чому Ілон Маск і актори Голлівуду вчать поезію: пояснює експерт з ораторики

Реклама
17:45

Розтратив 23 млн грн: СБУ оголосила підозру ексзаступнику міністра соцполітики

17:31

Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їхВідео

17:23

Не просто мода: справжні причини, чому радянські жінки не знімали шапки

16:58

Блонд без шкоди для волосся: яке фарбування обирає Катерина КузнєцоваВідео

16:55

Проста хитрість перетворює яєчню на шедевр: один трюк змінює всеВідео

16:36

"Зафіксовані на папері": в Росії назвали умови закінчення війни проти України

16:34

Не лише кров за кров: названо справжні мотиви жорстокої помсти княгині Ольги древлянам

16:26

В одному регіоні України оголосили термінову евакуацію: хто мусить залишити домівки

16:23

РФ пішла в жорсткий наступ, ЗСУ залишають позиції - Сили оборони

16:11

Три знаки зодіаку вирвуться з темряви у світле майбутнє: їм уготовано душевне піднесення

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти