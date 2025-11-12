РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

Туреччина готова надати майданчик для діалогу, але реальна готовність Москви до компромісу залишається під питанням.

https://glavred.net/world/moskva-snova-zagovorila-o-peregovorah-kakovy-usloviya-kremlya-10714601.html Посилання скопійоване

Москва знову пропонує переговори / колаж: Главред, фото: скриіншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

Москва підтвердила готовність відновити переговори з Києвом

Стамбульський майданчик залишається відкритим для діалогу

Попередні раунди переговорів завершилися без результату

Москва підтвердила готовність відновити переговори з Україною на стамбульському майданчику, однак, за словами російських дипломатів, українська сторона поки не відреагувала на пропозицію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Росія висловила готовність продовжити прямі переговори з Україною в будь-який час, якщо з боку Києва буде виявлена політична воля", — зазначив російський дипломат.

відео дня

Стамбульський майданчик залишається відкритим

Він додав, що позиція Москви залишається незмінною: стамбульський майданчик відкритий, а турецькі партнери підтверджують готовність прийняти сторони для діалогу.

"Ініціатива щодо повернення до переговорів залишається актуальною, і за наявності інтересу з боку України Москва готова відновити обговорення без зволікання", — підкреслив представник країни-агресорки.

Дипломат нагадав, що під час попередніх раундів Москва вже передавала Києву пропозиції щодо організації переговорного процесу, зокрема створення трьох робочих груп для онлайн-зустрічей. Однак українська сторона поки не надала позитивного відгуку на ці ініціативи.

Росія продовжує вважати стамбульський майданчик зручним і готовим для діалогу, проте зазначає, що все залежить від політичного рішення Києва. Раніше переговори між Україною і Росією проходили в Стамбулі за посередництва Туреччини, після кількох раундів контакти були припинені. Туреччина неодноразово заявляла про готовність відновити процес та надати майданчик для нових зустрічей.

Чи готовий Путін зустрітися з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін робитиме все, щоб уникнути прямої зустрічі з ним.

"Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна", — наголосив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що для України не має значення формат, у якому завершиться війна. Головне, щоб Київ був задіяний у процесі та ніхто не ухвалював рішень без участі української сторони.

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 листопада підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Орскнєфтєоргсінтез" у російській Оренбурзькій області. На території об’єкта зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. За попередніми даними, пошкоджено одну з установок первинної переробки нафти (АВТ), повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, російські окупаційні війська почали масштабний стратегічний наступ у районі Покровська, перекинувши туди значні сили. Про це в інтерв’ю The New York Post повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, ворог намагається прорвати українську оборону, зосередивши у цьому напрямку велику кількість живої сили, техніки та підрозділів морської піхоти.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вважає себе здатним вплинути на Путіна й переконати його піти на домовленості. Крім цього, американський лідер вкотре наголосив на своїй миротворчій місії, мовляв, без нього війни так і тривали б.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред