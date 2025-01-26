Перекидання 'Орешника' і ядерки в Білорусь: засновник 'Гаюна' розкрив задум РФ

Антон Мотолько прокоментував інформацію про розміщення російської балістичної ракети "Орешник" в Білорусі.

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/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Засновник проєкту "Білоруський Гаюн", активіст Антон Мотолько заявив про те, що розміщення російської балістичної ракети "Орешник" в Білорусі не несе ніякої військової доцільності.

"Про "Орешник" багато розмов, мало діла. Розміщення "Орешника" в Білорусі не несе ніякої військової доцільності", - підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

Активіст при цьому вважає "фантазіями" заяви диктатора Олександра Лукашенка, який нібито попросив у росіян розмістити "Орешник" в Білорусі.

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"Єдине, ми припускаємо, що "Орешник" розміщена на шасі білоруського МЗКТ (Мінського заводу колісних тягачів, - ред.), який під санкціями всіх країн світу, мені вже здається. Тут Лукашенко теж взаємодіє з Кремлем щодо військово-промислового виробництва", - пояснив він.

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Співрозмовник також зазначив, що поки що в нього немає жодного підтвердження того, що російська ядерна зброя перебуває на території Білорусі.

"Ми можемо припустити, що вона могла ввозитися і вивозитися на півночі Вітебської області, буквально на краю кордону з Росією, але це теж не підтверджена версія", - пояснив він.

Мотолько додав, що поки що немає ні точного підготовленого місця зберігання для ядерної зброї, ні спецзв'язку, який можна ідентифікувати, ні російських військових, спецохорони, яка б мала там перебувати.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони. Також ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет "Орешник" Росією.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником". Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

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