Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Перекидання "Орешника" і ядерки в Білорусь: засновник "Гаюна" розкрив задум РФ

Олексій Тесля
26 січня 2025, 02:30
39
Антон Мотолько прокоментував інформацію про розміщення російської балістичної ракети "Орешник" в Білорусі.
Перекидання 'Орешника' і ядерки в Білорусь: засновник 'Гаюна' розкрив задум РФ
/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Засновник проєкту "Білоруський Гаюн", активіст Антон Мотолько заявив про те, що розміщення російської балістичної ракети "Орешник" в Білорусі не несе ніякої військової доцільності.

"Про "Орешник" багато розмов, мало діла. Розміщення "Орешника" в Білорусі не несе ніякої військової доцільності", - підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

Активіст при цьому вважає "фантазіями" заяви диктатора Олександра Лукашенка, який нібито попросив у росіян розмістити "Орешник" в Білорусі.

відео дня

"Єдине, ми припускаємо, що "Орешник" розміщена на шасі білоруського МЗКТ (Мінського заводу колісних тягачів, - ред.), який під санкціями всіх країн світу, мені вже здається. Тут Лукашенко теж взаємодіє з Кремлем щодо військово-промислового виробництва", - пояснив він.

Перекидання 'Орешника' і ядерки в Білорусь: засновник 'Гаюна' розкрив задум РФ
/ Главред

Співрозмовник також зазначив, що поки що в нього немає жодного підтвердження того, що російська ядерна зброя перебуває на території Білорусі.

"Ми можемо припустити, що вона могла ввозитися і вивозитися на півночі Вітебської області, буквально на краю кордону з Росією, але це теж не підтверджена версія", - пояснив він.

Мотолько додав, що поки що немає ні точного підготовленого місця зберігання для ядерної зброї, ні спецзв'язку, який можна ідентифікувати, ні російських військових, спецохорони, яка б мала там перебувати.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони. Також ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет "Орешник" Росією.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником". Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

Інші новини за темою:

Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"?

На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки.

Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість.

До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Білорусі Ракета Орешник
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ "підсіла" на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога

РФ "підсіла" на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога

22:37Світ
Путін вимагає переговорів із Трампом, щоб поділити світ: чого боїться Кремль

Путін вимагає переговорів із Трампом, щоб поділити світ: чого боїться Кремль

21:10Світ
"Це як постріл": Зеленський сказав, як Трамп змушує Путіна закінчити війну

"Це як постріл": Зеленський сказав, як Трамп змушує Путіна закінчити війну

19:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як сказати "мнительный" українською: мало хто знає правильну відповідь

Як сказати "мнительный" українською: мало хто знає правильну відповідь

Гороскоп на сьогодні 26 січня: Дівам - прорив у кар'єрі, Тельцям - успішний день

Гороскоп на сьогодні 26 січня: Дівам - прорив у кар'єрі, Тельцям - успішний день

"Скасування і цього концерту": ведучий висловився про зрив нового виступу Винника

"Скасування і цього концерту": ведучий висловився про зрив нового виступу Винника

Коханка диктатора Путіна закрутила роман із його улюбленим співаком - деталі

Коханка диктатора Путіна закрутила роман із його улюбленим співаком - деталі

Утік: зрадниця Регіна Тодоренко залишилася без чоловіка

Утік: зрадниця Регіна Тодоренко залишилася без чоловіка

Останні новини

03:30

Знахідка для городника: топ-9 способів використання апельсинових кірок

02:30

Перекидання "Орешника" і ядерки в Білорусь: засновник "Гаюна" розкрив задум РФ

01:20

Романтичний мрійник чи затятий реаліст: цікавий тест на характер по картинці

00:28

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із знаком оклику в трикутнику

25 січня, субота
23:40

"Дуже небезпечно": експерт розповів, чи спалахне нова війна на тлі заяв ТрампаВідео

У перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - КуликУ перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - Кулик
22:37

РФ "підсіла" на зброю КНДР: в ЦПД розкрили залежність ворога

22:30

Росія розбомбила власне село у Курській області: окупанти скинули 14 КАБів

21:10

Путін вимагає переговорів із Трампом, щоб поділити світ: чого боїться Кремль

20:38

Примарився "український слід" у протестах: Фіцо відмовляється йти у відставку

Реклама
20:15

США злили секретні дані розвідки новій владі Сирії: у WP розкрили деталі

19:35

"Це як постріл": Зеленський сказав, як Трамп змушує Путіна закінчити війну

19:10

Путін метушиться під ТрампомПогляд

19:05

Молодик у січні 2025: трьом знакам зодіаку чекати грандіозного фінансового поповнення

19:05

"Грає в команді Путіна": Туск жорстко попередив Орбана через санкції ЄС

18:55

"Успіх – це мир": Зеленский розповів, яким буде формат переговорів з РФ

18:31

Беремо всього 4 секретних інгредієнти і готуємо салат Червоне море - рецептВідео

18:15

Чи продовжать термін для проходження ВЛК "обмежено придатним": важливі деталі

17:57

Україна втратить третину площі і не буде в НАТО: Фіцо зробив скандальну заяву

17:51

"Шабаш фашистів": Жданов розкрив найгірший сценарій "Трампа на боці РФ"

17:31

Рецепт ідеального плову: лише один секрет - пальчики оближешВідео

Реклама
17:10

"Найефективніші хлопці": Кім висловився про зниження призовного віку до 18 років

16:53

РФ б'є по Харкову ударними дронами, є поранені та "прильоти"

16:44

Українцям приготуватися: у трьох країнах ЄС хочуть відкрити "центри повернення"

16:37

Утік: зрадниця Регіна Тодоренко залишилася без чоловіка

16:30

"Я заборонив будь-які переговори": Зеленський різко відповів на заяву Путіна

16:06

Завершення війни та переговори з РФ: Зеленський розкрив деталі діалогу з Трампом

16:03

В Україні з’явився новий знак: що означає "крапка в трикутнику" - знають не всі

15:53

"Проблеми зі здоров'ям": що сталося з Аллою Пугачовою - деталі

15:37

Як розумно зекономити на пальному: експерти озвучили неочікувану фішку

15:20

"Цінитель путінського режиму": продюсер Роднянський розчарував українців позицією

15:15

Припинення військової допомоги США: Зеленський зробив важливу заяву

15:08

Загроза оточення ЗСУ на Донеччині: майор розповів про накази на відхід

14:57

Енергетична криза в Придністров'ї: Зеленський і Санду зробили важливу заяву

14:55

Хитрий трюк шеф-кухаря: як зберегти часник свіжим на півроку

14:33

У Росії зникли зв’язок і інтернет: ГУР "відключили" Москву та інші міста

14:19

Розсада перцю буде міцною й дасть багатий урожай: городник розкрив два способиВідео

14:00

Коханка диктатора Путіна закрутила роман із його улюбленим співаком - деталі

13:55

Воїни ЗСУ знищили підрозділ морпіхів РФ з бригади, яка причетна до страт полонених

13:46

Дитина поранена внаслідок вибуху дрона РФ: деталі прильоту по багатоповерхівці біля Києва

13:42

"Куди зник Терен?": переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь натякнула на розрив

Реклама
13:19

Як правильно їсти столовими приборами: британський експерт розкрив усі нюанси

13:14

"Шість років служив у церкві": що відомо про чоловіка загиблої в ДТП Анни Жук

12:48

Служба в армії з 18 років: у Зеленського розкрили важливі зміни і назвали терміни

12:14

Чим відрізняються 2 дівчини з фотоапаратом: лише найуважніші вгадають за 31 секунду

12:07

"У нас немає іншого варіанту": Садовий дав надію на відкриття аеропортів України

11:51

"Скасування і цього концерту": ведучий висловився про зрив нового виступу Винника

11:46

"Наші позиції зруйновані": у ЗСУ попередили про штурм росіян на сході

11:15

Удар по будинках і критичній інфраструктурі: РФ атакувала Україну 61 дроном - деталіФотоВідео

10:56

Прогноз курсу валют на кінець січня: чи чекати великих коливань - банкір

10:52

Гороскоп на лютий 2025 для Раків: щастя, достаток і велике кохання

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти