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"Патологічний боягуз": експерт пояснив, чи хворий Путін і кому вигідні чутки про його швидку смерть

9 серпня 2022, 08:54

Чутки про хворобу російського диктатора Володимира Путіна можливо є інформаційною кампанією російських спецслужб.

Владимр Путін
Чуткам про хворобу і швидку смерть Путіна ніхто не вірить / Фото - сайт Кремля

Чутки про хворобу російського диктатора Володимира Путіна найімовірніше поширюють російські спецслужби, оскільки президент РФ – "патологічний боягуз" і побоюється, що проти нього може бути проведена спецоперація з метою його усунення. Таку думку під час чату на Главреді озвучив соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман.

За його словами, західний світ визначає особисто Путіна як ворога світової цивілізації, який становить загрозу для міжнародної безпеки і взагалі для існування людства.

"Природно, що Путін побоюється, що проти нього можуть бути зроблені якісь дії, якась спецоперація. Тому російські спецслужби і поширюють чутки про те, що Путін на ладан дихає і скоро помре, мовляв, навіщо його усувати, навіщо його ізолювати, якщо його і так скоро не стане, а головне - нічого від цього не зміниться", - сказав Ейдман.

При цьому публіцист зазначив, що чуткам про хворобу і швидку смерть Путіна ніхто не вірить. Він нагадав заяву ЦРУ про те, що Путін здоровіший, ніж цього б хотілося.

"Те ж саме стосується і чуток про двійників – мовляв, як можна усунути Путіна, якщо є двійники. Звичайно, якщо Путін дематеріалізується, то росіянам одразу не повідомлять. Їх довго годуватимуть всякою дезою, поки йтиме поділ влади. Це буде криваве побоїще оточення Путіна, тому що там всі один одного ненавидять, там безліч центрів сили, і тільки пахан, злодій в законі, скріплює все своїм авторитетом (...) Коли Путіна не буде, ситуація з такого хиткого стану рівноваги вийде, і почнеться повний бардак", - додав Ейдман.

Путін хворий - що відомо

Під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господарі Кремля нездужав. Йому треба було чотири рази "відпочити" в присутності медичного працівника.

У Кремлі заявили, що Путін захворів під час візиту до Тегерана. Нібито господар Кремля "трошки застудився" через спеку і роботу кондиціонерів.

За даними ЗМІ, в ніч з 22 на 23 липня Путіну знадобилася термінова медична допомога. Він скаржився на сильну нудоту.

Раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресора Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.

Астролог Влад Росс прогнозує, що серпень 2022 стане найнебезпечнішим місяцем для президента РФ Володимира Путіна в плані здоров'я. Фахівець не виключає, що його самопочуття може різко погіршитися, а крісло під російським диктатором остаточно розхитається.

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