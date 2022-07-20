Путіну в Ірані чотири рази ставало зле, знадобилась допомога лікарів - ЗМІ

Володимиру Путіну в Тегерані знадобилася допомога лікарів / Фото УНІАН

Під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господареві Кремля треба було чотири рази "відпочити" у присутності медичного працівника.

Про те, що Путіну імовірно було зле, повідомив Телеграм-канал Generall SVR.

"Якщо метою візиту Путіна до Ірану було показати, як він невпевнено ходить, вірніше, шкандибає, неприродно притискаючи руку до тіла, як на його фізіономії, незважаючи на рясний шар гриму, проступають темні плями, як йому за час візиту чотири рази було потрібно "відпочити" у присутності медпрацівника, і взагалі, продемонструвати, як він хворий і слабкий, то візит в цьому плані вдався на 100%", - йдеться у повідомленні.

Журналісти також додали, що, на думку багатьох в оточенні президента Росії, Путіну варто було б відмовитися від закордонних поїздок і "сидіти вдома і не ганьбитися".

Путін хворий - що відомо

Президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики виявили у нього рак крові. Про це писало британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Ексглава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

Київський лікар-психіатр Антон Михайлов вважає, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін демонструє явні ознаки параноїдальної поведінки.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

Пізніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресора Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.

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