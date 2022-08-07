Путін лютує через провал окупантів: в РФ масово звільняють генералів - британська розвідка

Путін звільняє російських генералів / Колаж Фото УНІАН, Вікіпедія

Російський диктатор Володимир Путін лютує через провал на війні проти України. У зв'язку з цим він почав масово звільняти російських генералів. Про це заявили в Міноборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.

Путін вже звільнив мінімум шість генералів від початку повномасштабного вторгнення в Україну, ще близько десяти генералів були ліквідовані українськими захисниками.

Варто відзначити, що російські офіцери все частіше прагнуть перекласти ключові рішення на своє керівництво. У російської сторони спостерігаються серйозні проблеми з ініціативою.

"Генерал-полковник Олександр Чайко був відсторонений від посади командувача СВО в травні 2022 року. Генерал-полковник Олександр Журавльов, який командував СВО з 2018 року, був відсутній на дні ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року, його, швидше за все, замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков", - йдеться в повідомленні.

Також відомо про те, що генерала Олександра Дворнікова відсторонили від посади після того, як він отримав загальне командування "спецоперацією" в Україні, а Сергія Суровікіна після прийняття командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.

Раніше Главред повідомляв про те, що Путін проводить "чистки" серед генералітету. Він звільнив двох командирів військових округів на тлі провалу у війні проти України. Було прийнято рішення відсторонити командира Західного військового округу генерала-полковника Олексія Журавльова і командира Східного військового округу генерал-полковник Олександр Чайко.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що в РФ йдуть "чистки " військового керівництва, відповідального за війну в Україні. У Росії відсторонили командувача "елітної" першої танкової армії, яка воювала на півночі і поблизу Ізюма в Харківській області.

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