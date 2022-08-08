Припинення експансії РФ в Україні неможливе без припинення влади Путіна – Ейдман/ Reuters

Поки у Росії при владі залишатиметься диктатор Володимир Путін, Україна не зможе повернути собі Крим, Донбас та інші окуповані території іншим шляхом, крім як військовим.

Це буде можливо тільки у тому разі, якщо українські війська виженуть силою окупантів з наших земель. Про це сказав соціолог, публіцист та автор книг "Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін. Ігор Ейдман в інтерв’ю для сайту Главред.

"[Повернення усіх окупованих Росією територій] можливе при ньому (Путіні – ред.) тільки в тому випадку, якщо Україна просто пожене російські війська. Після такого Путін скоро злетить із посади. Він не зможе втриматися, тому що вся його легітимність ґрунтується на тому, що він – такий успішний новий "імператор-переможець". Якщо ж він виявиться лузером, який усе програв, то його свої ж і зжеруть. На жодні поступки він не піде", – зазначає Ейдман.

Він наголосив, що поки Путін при владі, російська експансія (розширення сфери панування, впливу – ред.) в Україні не припиниться.

"Скажу навіть так: припинення експансії Росії в Україні неможливе без припинення влади Путіна. Тобто поки Путін при владі, ця експансія триватиме", – наголосив соціолог.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не дозволять Росії захопити Україну, адже це може стати "спусковим гачком" для того, щоб у світі "розпочався сезон" подібних воєн. У такому разі великі держави сприйняли б це як підтвердження, що можна захоплювати чужі території і не нести за це ніякого покарання.

Нагадаємо, окупанти користуються спеціальними "відбивачами ракет", сподіваючись, що вони зможуть захиститися з їхньою допомогою від ракет, випущених з РСЗВ HIMARS. Проте такі російські "хитрощі" насправді не спрацьовують, адже такі відбивачі розраховані на інший тип озброєння, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

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