Путін насправді серйозно хворий – екскерівник розвідки Британії

Проте навіть хворіючи, Путін намагається не піддаватися впливу свого оточення.
Російський диктатор Володимир Путін насправді серйозно хворий, проте поки що незрозуміло, яка саме це хвороба.
Про це заявив екскерівник британської розвідки Крістофер Стіл, котрий раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, пише Sky News.
"Звісно, з того, що ми чуємо від джерел в Росії та інших країнах, відомо, що Путін насправді досить серйозно хворий. Незрозуміло, що це за хвороба – чи вона виліковна, чи невиліковна, чи що завгодно. Але, безперечно, я думаю, що це частина рівняння", – сказав Стіл.
При цьому він зазначив, що навіть хворий Путін намагається не дозволяти, щоб на нього впливало його оточення.
За словами екскерівника розвідки Британії, в оточення Путіна зараз є мало людей, які готові йому суперечити. Проте можуть бути люди, які йому кажуть, що війна проти України – провальна для РФ.
"Я думаю, що є голоси дисидентів, розбіжні голоси, люди, які говорять йому, що це катастрофічна війна. Що це, зокрема, в економіці не вийде добре для Росії. Та ми можемо лише сподіватися, що це призведе до якоїсь зміни політики чи навіть зміни режиму з часом, але це, безумовно, не даність", – додав Крістофер Стіл.
Хвороба Путіна
Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.
Пізніше очільник Головного управління розвідки України заявив, що Путін серйозно хворий, і в РФ вже готується зміна політичного керівництва. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак.
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