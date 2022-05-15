Путін насправді серйозно хворий – екскерівник розвідки Британії/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін насправді серйозно хворий, проте поки що незрозуміло, яка саме це хвороба.

Про це заявив екскерівник британської розвідки Крістофер Стіл, котрий раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, пише Sky News.

"Звісно, ​​з того, що ми чуємо від джерел в Росії та інших країнах, відомо, що Путін насправді досить серйозно хворий. Незрозуміло, що це за хвороба – чи вона виліковна, чи невиліковна, чи що завгодно. Але, безперечно, я думаю, що це частина рівняння", – сказав Стіл.

При цьому він зазначив, що навіть хворий Путін намагається не дозволяти, щоб на нього впливало його оточення.

За словами екскерівника розвідки Британії, в оточення Путіна зараз є мало людей, які готові йому суперечити. Проте можуть бути люди, які йому кажуть, що війна проти України – провальна для РФ.

"Я думаю, що є голоси дисидентів, розбіжні голоси, люди, які говорять йому, що це катастрофічна війна. Що це, зокрема, в економіці не вийде добре для Росії. Та ми можемо лише сподіватися, що це призведе до якоїсь зміни політики чи навіть зміни режиму з часом, але це, безумовно, не даність", – додав Крістофер Стіл.

Хвороба Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Пізніше очільник Головного управління розвідки України заявив, що Путін серйозно хворий, і в РФ вже готується зміна політичного керівництва. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак.

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