"У Путіна є ідея фікс": ЗМІ з'ясували, як в РФ хочуть провернути сценарій з ядерним ударом

Путін нібито готується застосувати тактичну ядерну зброю в Україні/ Фото Reuters, pixaby

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін не лише не відмовився від варіантів застосування ядерної зброї у війні з Україною, але й дав безпосереднє розпорядження такі варіанти готувати. Про це повідомляє Telegram-канал Генерал СВР.

Зазначається, що активно йде підготовка одного зі сценаріїв розвитку конфлікту, коли Путін зможе реалізувати можливість застосування тактичної ядерної зброї. За даними каналу, нещодавній обстріл російськими військами ними ж окупованою Запорізької АЕС в Енергодарі - це частина реалізації цього сценарію.

"За розпорядженням командування російських Збройних сил Запорізька АЕС була замінована, зокрема замінований один з енергоблоків станції. При реалізації цього плану буде підірвана частина споруд на станції та пошкоджений енергоблок, при цьому Путін виступить, звинувативши керівництво України в ядерному тероризмі, поклавши відповідальність за вибухи на Україну і прирівняє "ядерний тероризм" до застосування ядерної зброї з боку України, давши наказ використовувати тактичну ядерну зброю як "відповідну" міру", - йдеться у повідомленні.

На каналі також зазначили, що у "Путіна є ідея фікс, яка полягає в тому, що треба повторити всі помилки, вчинені США, щоб Росію вважали великою країною, а його - великим правителем".

"Путін упевнений, що саме демонстрація безкарного застосування ядерної зброї у збройному конфлікті змусить визнати Захід його (Путіна) силу і змусить весь світ з ним рахуватися і йти на його умови", - йдеться у повідомленні.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Увечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони влучили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

Пізніше в Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Мер міста Енергодар, біля якого розташована Запорізька АЕС, Дмитро Орлов заявив, що росіяни ховають між енергоблоками важку зброю. Також, за його словами, АЕС може бути замінована і там можуть готуватися різні провокаційні дії.

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