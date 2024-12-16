Партія Шольца виключила в передвиборчій програмі заборону ракет Taurus для України

Після намічених на лютий виборів до Бундестагу Соціал-демократична партія Німеччини може втратити владу.

https://glavred.net/world/partiya-sholca-isklyuchila-v-predvybornoy-programme-zapret-raket-taurus-dlya-ukrainy-10622765.html Посилання скопійоване

Партія Шольца прописала в передвиборчій програмі заборону ракет Taurus для України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

СДПН відмовилася від постачання ракет Taurus для України

Позиція щодо Taurus закріплена в передвиборчій програмі партії

Соціал-демократична партія Німеччини у своїй передвиборчій програмі виключила будь-яку ймовірність передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на інформацію агентства dpa, яке отримало в розпорядження проєкт передвиборчої програми соціал-демократів.

Ця позиція свідчить про підтримку партією позиції нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца про небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Як відомо, Шольц неодноразово висловлювався проти такої ідеї.

відео дня

Водночас, СДПН у програмі задекларувала підтримку розміщення на території Німеччини далекобійних ракет США.

Зазначимо, СДПН - це керівна партія в Німеччині, проте нещодавні опитування свідчать, що після намічених на лютий виборів до Бундестагу ця політсила може втратити владу.

Ракета Taurus - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Дострокові вибори до Бундестагу

Правляча коаліція в Німеччині розпалася після того, як канцлер країни Олаф Шольц 6 листопада звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера - представника Вільної демократичної партії. За ним пішли й інші міністри - його соратники по партії.

Цьому передувало те, що партії коаліції не змогли домовитися про вирішення проблеми дефіциту на 13 млрд євро в проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік.

Пізніше президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав укази про звільнення міністрів.

Позачергові вибори до німецького Бундестагу відбудуться 23 лютого 2025 року.

Ракети Taurus для України - головне

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц навідріз відмовився надавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Тим часом лідер опозиційної партії Християнсько-демократичний союз і кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться. За його словами, рішення про передачу такої зброї не можна ухвалювати поспіхом. Насамперед потрібно зняти обмеження на дальність нанесення ударів.

Берлін може змінити позицію щодо Taurus після зміни уряду, вважає ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Як вважають аналітики, німці згодні на передачу цих ракет Україні, а відповідне рішення може бути ухвалене наприкінці зими вже новим Кабміном ФРН.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред