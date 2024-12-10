Омріяні TAURUS можуть з’явитися вже скоро: неочікуваний сценарій описав Гетьман

Позиція Німеччини може змінитися після зміни уряду.

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Нова німецька влада може поставити ракети TAURUS / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Про що сказав Гетьман:

Нова влада в Німеччині може передавати нам ракети

Україна налаштовує виробництво власник ракет, щоб зменшити потребу в TAURUS

Саме нова німецька влада, яка може бути обрана на дострокових виборах до Бундестагу, може мати достатньо сміливості, щоб поставити Україні ракети TAURUS.

Таку думку сьогодні, 10 грудня, в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив військовий аналітик Олексій Гетьман.

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"Найімовірніше, нова влада в Німеччині, ну, вони ухвалили таке рішення вже апріорі, тобто вони згодні передавати нам ці ракети. Це буде не раніше, ніж десь, я так розумію, наприкінці зими. Але все одно було б непогано", — сказав він.

Таким чином, як пояснює Гетьман, позиція Федерального канцлера Німеччини зараз здається дивною.

"Це означає все-таки політичне рішення про передачу цих ракет, хоча Шольц кілька разів говорив про те, що там є якісь технічні складнощі, необхідність вивчити німецьку мову, там ще якісь були такі дуже дивні пояснення, чому ракети не передаються", — сказав він.

На думку військового аналітика, поки німецькі далекобійні ракети з’являться в Україні, країна вже матиме достатню кількість власних ракет-дронів "Паляниця" та "Пекло", які в сукупності можуть зменшити потребу в TAURUS.

TAURUS - що відомо / Инфографика: Главред

Ракети Taurus для України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Німеччині почали обговорення щодо надання Україні Taurus, тому крига може скреснути. Зазначалося, що Берлін може оснастити шість бригад ЗСУ.

Водночас експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, чи піде Берлін на дозвіл бити ракетами Taurus по РФ. Він пояснив, що для використання Taurus потрібно одразу декілька важливих факторів.

А ось видання Bild підкреслювало, що Німеччина передасть Україні 4000 дронів-камікадзе. Це буде хорошою підмогою, адже безпілотники Helsing навіть називають міні-Таурусами.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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