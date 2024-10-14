Можливий наступник Шольца підтримав передачу Taurus Україні, але є умова

Кандидат у канцлери Німеччини вважає, що спочатку потрібно зняти обмеження на дальність нанесення ударів.

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Фрідріх Мерц висловився щодо надання ракет Taurus Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Лідер опозиційної партії Християнсько-демократичний союз і кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться.

За його словами, рішення про передачу такої зброї не можна ухвалювати поспіхом. Насамперед потрібно зняти обмеження на дальність нанесення ударів, передає n-tv.

"Я б не зробив цього просто так. Якщо бомбардування не припиняться, то першим кроком належить зняти обмеження на дальність. А другим для нас буде доставка "Таурусів". Далі Володимир Путін сам вирішуватиме, наскільки далеко він захоче зайти в цій війні", - сказав Мерц.

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Він підкреслив, що питання про постачання ракет має вирішуватися на загальноєвропейському рівні. При цьому Європа має ставати більш незалежною від США, особливо з огляду на можливий прихід до влади республіканця Дональда Трампа. На думку німецького політика, Європа має бути готова до активнішої ролі в забезпеченні безпеки континенту.

Мерц також розкритикував чинний коаліційний уряд Німеччини під керівництвом канцлера Олафа Шольца, зазначивши, що йому бракує стратегічного бачення політики щодо України.

На його думку, уряд відкрито ділиться з Путіним деталями своїх планів і навіть публічно обговорює різні позиції щодо наступних кроків.

"Німеччина і Захід помилялися, коли не очікували вторгнення Путіна в Україну. Ми не повинні повторити цю помилку", - наголосив Мерц, додавши, що наслідки нового прорахунку можуть бути значно серйознішими.

Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

Постачання ракет Taurus в Україну - останні новини

Німеччина і США відмовляються дозволити Україні використовувати зброю, надану цими країнами, для ударів по території країни-агресора Росії. Своєю чергою, Київ наполягає на необхідності таких атак на військові об'єкти, звідки РФ обстрілює цивільні цілі.

Наприкінці вересня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що серед німецьких політиків немає єдності з питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Вона підтримала передачу Україні зброї такого виду і зазначила в інтерв'ю Bloomberg, що розуміє важливість для України далекобійних ракет, оскільки відвідувала Харків, де організувати ефективну ППО неможливо через близькість до кордону.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не планує відправляти Україні далекобійні ракети Taurus. За його словами, німецький уряд ухвалив остаточне рішення з цього питання.

Ракета Taurus - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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