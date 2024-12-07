'Зможемо розробити спільну стратегію щодо України': Шольц зробив заяву після розмови з Трампом

За словами Шольца, його керівний принцип полягає у тому, що неможливо приймати будь-які рішення без надання слова українському народу.

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Шольц зробив заяву після розмови з Трампом/ колаж: Главред, фото: ua.depisiphotos.com, whitehouse.gov

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Шольц провів телефонну розмову з Трампом

Після цього Шольц заявив про можливість "розробити спільну стратегію для України"

Глава німецького уряду Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Після цього Шольц висловив упевненість у здатності "розробити спільну стратегію щодо ситуації в Україні".

Про це повідомляє Reuters. Згідно з даними видання, німецький канцлер під час розмови з Трапом сформулював свій ключовий принцип у цьому питанні. Він зазначив, що його керівний принцип полягає у "неможливості будь-яких рішень без надання слова українському народу".

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Також Шольц запевнив, що він і його помічники постійно контактують з командою обраного президента США, зокрема з його радниками з питань національної і міжнародної безпеки.

"Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити, не давши висловитись українському народу", – заявив Шольц.

Допомога Україні від Німеччини – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 2 грудня до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це був його перший візит до української столиці за останні 2,5 років. Як повідомляє видання Zeit online, Шольц дістався Києва потягом і оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Згідно з його заявою, Німеччина планує надати зброю на суму 650 мільйонів євро вже у грудні.

Після цього стало відомо, що ввійде в екстрений пакет допомоги для України від Німеччини. Німеччина передасть Україні новий екстрений пакет військової допомоги. Цей пакет має допомогти Україні в зимовий період. До нього увійдуть, зокрема, шоста установка ППО IRIS-T і гелікоптери Sea King.

Також повідомлялося, що у Німеччині почали обговорення щодо можливості надання Україні Taurus. Попри те, що дискусія щодо ракет Taurus все ще триває, Німеччина не послаблює військову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецьких солдатів можуть відправити в Україну – Бербок назвала умову. Це перший випадок, коли член німецького уряду висловлюється про можливий мирний план Трампа, згідно з яким створюється нейтральна зона.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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