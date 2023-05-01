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Папа Римський натякнув на секретну миротворчу місію Ватикану в Україні

Анна Ярославська
1 травня 2023, 08:16 оновлено 1 травня, 08:26
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Глава католицької церкви висловив сподівання на можливість стати посередником між Україною та країною-агресором РФ.
Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск хоче стати посередником між Україною та країною-агресором РФ / Фото ua.depositphotos.com

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, спрямованій на врегулювання війни між Росією та Україною. Глава католицької церкви висловив надію на можливість стати посередником між сторонами.

"Я готовий зробити все, що потрібно зробити. Зараз йде місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", - сказав понтифік після приїзду з Угорщини, пише Reuters.

При цьому Папа Римський Франциск відмовився уточнити будь-які подробиці миротворчої місії.

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При цьому він повідомив, що для досягнення миру необхідно відкрити канали.

"Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не можете досягти миру через закриття... Це нелегко", - сказав глава католицької церкви.

Також він згадав, що обговорював ситуацію в Україні з Віктором Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини та з митрополитом Іларіоном.

"На цих зустрічах ми говорили не просто про "Червону шапочку". Ми говорили про все це. Всіх цікавить шлях до миру", - стверджує понтифік.

Як повідомляв Главред, раніше 86-річний Папа Римський Франциск висловлював бажання виступити посередником між Україною та РФ. Він також заявляв, що хоче відвідати Київ, а також Москву "з мирною місією".

Що Папа Римський говорив про війну в Україні

Влітку минулого року Папа Римський Франциск заявляв, що позиція НАТО могла спровокувати країну-агресора РФ на війну.

У серпні 2022 року Папа Римський Франциск відзначився неоднозначною заявою. Глава католицької церкви прокоментував вбивство дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна, назвавши її "невинною жертвою війни".

У вересні на фоні ядерного шантажу президента Росії Володимира Путіна, Папа Римський зробив тривожну заяву про те, що "третя світова" вже нібито почалася. За словами понтифіка, помилково думати, що зараз йде війна між Росією та Україною.

Пізніше Папа Римський Франциск попросив президента Росії Володимира Путіна припинити насильство і смерті в Україні. Він побоюється, що війна Москви проти Києва може призвести до ядерного конфлікту. Також він попросив президента Володимира Зеленського бути відкритим до будь-яких "серйозних мирних пропозицій".

У березні 2023 року Папа Римський Франциск заявив, що хотів би приїхати до Києва, але поки не робить це через Москву. Він хотів би прибути з візитом не лише в Україну, але і в Росію.

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