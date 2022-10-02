Папа Римський закликав Путіна припинити насильство і смерті в Україні і не допустити ядерної війни

Папа Римський закликав Путіна припинити війну проти України/ Колаж Reuters, скріншот YouTube

Папа Римський Франциск просить президента Росії Володимира Путіна припинити насильство і смерті в Україні. Він побоюється, що війна Москви проти Києва може призвести до ядерного конфлікту. Також він попросив президента Володимира Зеленського бути відкритим до будь-яких "серйозних мирних пропозицій".

Як повідомляє Reuters, у неділю, 2 жовтня, понтифік на площі Святого Петра відверто звернувся до глави країни-агресорки Росії Володимира Путіна із закликом зупинити "спіраль насильства і смерті" в Україні. Франциск побоюється, що війна може призвести до ядерного конфлікту, наслідки якого будуть непередбачуваними.

Крім того, він закликав президента України Володимира Зеленського бути готовим до обговорення будь-яких "серйозних мирних пропозицій".

Франсіск сказав, що він "в ім'я Бога" в терміновому порядку закликає до припинення війни і не допустити ядерного конфлікту.

"Я звертаюся насамперед до президента Російської Федерації, благаючи його зупинити цю спіраль насильства і смерті навіть з любові до власного народу...з іншого боку, засмучений величезними стражданнями українського населення після пережитої ним агресії, я звертаюся з не менш обнадійливим закликом до президента України бути відкритим для серйозних мирних пропозицій", - підкреслив Папа Римський Франциск.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Російський керівник Володимир Путін за останній час двічі погрожував Україні можливим застосуванням ядерної зброї. Глава Кремля говорив про це 21 вересня, коли оголосив мобілізацію в Росії, і 30 вересня під час свого виступу на підписанні анексії окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи ризикне застосувати ядерну зброю. Однак такого сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - заявив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ відповість миттєво. На Росію в короткостроковій перспективі чекатиме крах. Путіна вже про це попередили.

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