Києва йому замало: Папа Римський не їде в Україну через дивну позицію

Папа Римський Франциск хоче поїхати не лише у Київ, але ще й у Москву

Папа Римский Франциск не едет в Украину из-за РФ / фото ua.depositphotos.com

Папа Римський Франциск хотів би приїхати до Києва, але поки не робить це через Москву. Він хотів би прибути з візитом не лише в Україну, а й в Росію. Про це він заявив в інтерв'ю виданню La Nacion.

Франциск зазначив, що він не поїде у Київ, якщо не зможе разом з тим відвідати Москву.

"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва, але за умови поїздки в Москву. Я поїду в обидва місця або в жодне", - сказав Папа Римський.

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Він згадав про те, що хотів поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним ще на другий день повномасштабного вторгнення в Україну, але Кремль відхилив цей запит. Папа Римський досі сподівається, що зможе поїхати в РФ.

"Ми сподіваємось, що зможемо це зробити. Я не закрив ці двері", - додав Франциск.

Нагадаємо, на тлі ядерного шантажу президента Росії Володимира Путіна, Папа Римський зробив тривожну заяву про те, що "третя світова" вже нібито почалася. За словами понтифіка, помилково думати, що зараз триває війна лише між Росією і Україною.

Раніше Папа Римський Франциск попросив президента Росії Володимира Путіна припинити насильство і смерті в Україні. Він побоюється, що війна Москви проти Києва може призвести до ядерного конфлікту. Також він попросив президента Володимира Зеленського бути відкритим до будь-яких "серйозних мирних пропозицій".

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