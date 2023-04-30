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"Треба розділити на шматочки": Зеленський порівняв війну з Росією з пирогом

Марія Тупік
30 квітня 2023, 12:04 оновлено 30 квітня, 12:11
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Як приклад президент назвав знищення російського крейсера "Москва", який був таким "шматочком" перемоги для України.
Війна в Україні Зеленський
Володимир Зеленський / Генштаб , president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією, як пиріг, який "треба розділити на шматочки".

"Війна - як той пиріг з Російською Федерацією. Ми не можемо її з'їсти - рот порвеш, велика держава і велика за обсягом. Цю біду проковтнути складно, треба розділити війну на шматочки, і це перемоги, одна за одною, іноді паралельні, але в більшості своїй вони слідують одна за одною, послідовно", - заявив глава держави в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

Як приклад президент назвав знищення російського крейсера "Москва", який був таким "шматочком" перемоги для України.

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"Для нас перемога - територія, яка конкретно під захистом гарантій світової безпеки. НАТО або інші гарантії безпеки. Вони дуже важливі", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що навіть після перемоги у війні Україні доведеться сусідити з Росією, тому нашій державі потрібно бути міцніше і послабити ворога.

Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що армія України планує провести контрнаступ, в рамках якого має намір відкинути окупаційні війська Росії і повернути Крим. Успіх ЗСУ залежить від поставок західних озброєнь. Держава хоче врятувати якомога більше життів, тому поставки зброї важливі.

Також раніше Зеленський закликав дати ЗСУ далекобійну зброю та авіацію. Україна готується до проведення контрнаступальної військової операції, тому ЗСУ потребують достатньої кількості артилерійських систем, бронетехніки, далекобійної зброї та авіації. Ніяких табу і обмежень, які можуть зробити вразливими українську державу для атак окупантів Росії, бути не повинно, підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 27 квітня підписав указ, згідно з яким дозволив після 1 липня 2024 року депортацію з окупованих територій тих українців, які не хочуть отримувати російський паспорт і бажають зберегти українське громадянство. Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, що таким чином країна-агресор РФ хоче змусити українців отримувати паспорти Росії, а також створює нову "схему" для депортації.

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