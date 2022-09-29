Папа Римський зробив тривожну заяву щодо світової війни

Папа Римський зробив тривожну заяву про початок Третьої світової / Reuters

На тлі ядерного шантажу президента Росії Володимира Путіна, Папа Римський зробив тривожну заяву про те, що "третя світова" вже нібито почалася.

"Триває війна, і я думаю, що помилково думати, що це ковбойський фільм, у якому є добрі та злі... Помилкою буде також думати, що це війна між Росією і Україною, і все. Ні. Ця війна є світовою війною", - сказав Франциск під час розмови єзуїтами в Астані, передає La Civiltà Cattolica.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Очільник РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив у Росії мобілізацію і пригрозив світу застосуванням ядерної зброї в тому випадку, якщо, мовляв, з'явиться "загроза територіальній цілісності Російської держави". Москва має намір визнати результати фейкових "референдумів", які вона провела на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи ризикне задіяти ядерну зброю. Однак такого сценарію, на думку гаранта, виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, тому є ризики. Завтра Путін може сказати: окрім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін хоча б на крок наблизиться до застосування ядерної зброї, світ дасть миттєву відповідь. На Росію при подібному сценарії в короткостроковій перспективі чекає крах. І Путін про це вже попереджений.

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