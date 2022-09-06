Папа Римський поки що не поїде ні до Києва, ні до Москви: понтифік назвав причину

Папа Римський Франциск розповів, що перебуває у постійному контакті з главами України та Росії. За його словами, переговори щодо війни відбуваються "важко".
Папа Римський Франциск заявив, що поки не планує їхати з візитом ні до Києва, ні до Москви. При цьому, за словами понтифіка, він перебуває у постійному контакті з главами обох держав.
Своїми планами Папа Римський поділився в інтерв'ю CNN Portugal.
"Візит перебуває у підвішеному стані. Досі не знаю. Я розмовляю з ними. Завтра, наприклад, буде телефонна розмова з президентом Зеленським. Подивимося", - поділився понтифік і додав, що переговори щодо війни проходять"важко".
Франциск уточнив, що точно не зможе відвідати Україну та Росію в рамках поїздки в Казахстан, яка запланована на 13-15 вересня. За словами Папи Римського, у нього хворе коліно.
"Зараз я не можу поїхати, тому що після поїздки в Канаду трохи сповільнилося відновлення коліна і лікар мені заборонив. Але я підтримую зв'язок телефоном... І роблю, що можу. І я прошу всіх зробити те, що вони можуть", – сказав він.
Папа також заявив, що нібито кілька представників Ватикану перебували в Києві з початку війни.
"Моя присутність там сильна", - сказав Франциск.
Як повідомляв Главред, у серпні Папа Римський Франциск відзначився неоднозначною заявою. Глава Католицької церкви прокоментував вбивство дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна, назвавши її "невинною жертвою війни".
Раніше Папа Римський Франциск заявляв, що позиція НАТО могла спровокувати країну-агресорку РФ на війну.
Інші новини:
- Росія і Путін не збираються зупиняти війну: в МЗС України відповіли на ініціативу Папи Римського
- Російський прапор - прапор загарбників: Зеленський пояснив, чому українці обурилися через ідею Папи Римського про "примирення" з РФ
- Дурість чи навмисна провокація: чому Папа Римський пожалів Дугіну
- Марія Бурмака розкритикувала Папу Римського за заяву про "невинну жертву" Дугіну