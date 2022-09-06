Папа Римський поки що не поїде ні до Києва, ні до Москви: понтифік назвав причину

Папа Римський Франциск поки що не поїде ні до Києва, ні до Москви / Фото Reuters

Папа Римський Франциск заявив, що поки не планує їхати з візитом ні до Києва, ні до Москви. При цьому, за словами понтифіка, він перебуває у постійному контакті з главами обох держав.

Своїми планами Папа Римський поділився в інтерв'ю CNN Portugal.

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"Візит перебуває у підвішеному стані. Досі не знаю. Я розмовляю з ними. Завтра, наприклад, буде телефонна розмова з президентом Зеленським. Подивимося", - поділився понтифік і додав, що переговори щодо війни проходять"важко".

Франциск уточнив, що точно не зможе відвідати Україну та Росію в рамках поїздки в Казахстан, яка запланована на 13-15 вересня. За словами Папи Римського, у нього хворе коліно.

"Зараз я не можу поїхати, тому що після поїздки в Канаду трохи сповільнилося відновлення коліна і лікар мені заборонив. Але я підтримую зв'язок телефоном... І роблю, що можу. І я прошу всіх зробити те, що вони можуть", – сказав він.

Папа також заявив, що нібито кілька представників Ватикану перебували в Києві з початку війни.

"Моя присутність там сильна", - сказав Франциск.

Як повідомляв Главред, у серпні Папа Римський Франциск відзначився неоднозначною заявою. Глава Католицької церкви прокоментував вбивство дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна, назвавши її "невинною жертвою війни".

Раніше Папа Римський Франциск заявляв, що позиція НАТО могла спровокувати країну-агресорку РФ на війну.

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