БПЛА перейшли на "нові цілі": усі подробиці нічної атаки на заводи Росії

Відомо про вибухи у Тамбовській, Тульській, Брянській та Воронезькій областях РФ.

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Атака дронів на РФ - подробиці удару / Колаж Главреда. Фото: скріншот видео

У ніч проти 22 жовтня дрони атакували чотири російські заводи, три з яких офіційно займаються виготовленням спирту, розповів керівник Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Росія використовує ці обʼєкти не тільки для виготовлення спирту, а і палива для воєнних потреб і вибухових речовин.

"Тому вони й атакуються", — пояснив Коваленко. відео дня

Всього, за даними керівника ЦПД, українські БПЛА атакували чотири підприємства на території Росії. Ідеться про "Біохім", Лужковський спиртзавод, Єфремовський спиртзавод і промислове підприємство у Воронезькій області.

"Це все - воєнні об‘єкти, попри замаскованість під щось інше", — зазначив він.

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, сьогодні, у вівторок, 22 жовтня, одразу у декількох областях РФ, а саме, в Тамбовській, Тульській, Брянській та Воронезькій, пролунали вибухи через атаку безпілотників.

А після вибухів аеропорт у Нижньому Новгороді Нижньогородської області закрили, повідомила російська влада. Ймовірно, що в аеропорту ввели план "Килим" – це означає, що він закритий, а літаки перенаправляють на інші летовища.

До слова, унаслідок атаки дронів на завод імені Свердлова в російському Дзержинську, що виробляє вибухові речовини, пошкоджено один із цехів підприємства. У самій будівлі вибило скло і двері, також пошкодило покрівлю.

Також читайте, як у ніч проти 19 жовтня дрони атакували важливий російський завод "Кремній Ел" у Брянській області.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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