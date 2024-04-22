Снаряди для ЗСУ: Боррель назвав терміни перших поставок в Україну

ЄС розглядає питання надання Україні більшої кількості систем ППО та артснарядів калібру 155 мм.

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Жозеп Боррель назвав терміни початку поставок снарядів Україні / скрін, УНІАН

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував питання постачання Україні артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи.

За його даними, перші поставки артилерійських снарядів мають відбутися наприкінці травня або на початку червня. Про це європейський політик заявив на прес-конференції за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ і оборони ЄС.

"Ми не повинні забувати про брак боєприпасів 55-го калібру, і багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси", - наголосив офіційний представник ЄС. відео дня

Водночас він звернув увагу на те, що перше постачання снарядів в Україну відбудеться наприкінці травня або на початку червня.

Водночас Боррель додав, що питання надання Україні більшої кількості систем ППО та артснарядів калібру 155 мм залишається для представників ЄС найважливішою метою.

Дефіцит снарядів у ЗСУ: останні новини за темою

Нагадаємо, що Україна може залишитися без ракет для ППО. У звіті ISW йдеться про те, що затримки з фінансуванням і постачанням зброї країнами Заходу можуть призвести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет. Це дасть змогу окупантам агресивніше бомбити українські міста.

Саміт ЄС не погодить купівлю зброї Україною за рахунок російських грошей. Ідея використання доходів від заарештованих російських грошових коштів на користь України користується широкою підтримкою серед урядів країн ЄС. Але все ж для окремих держав це питання є вкрай гострим.

Експерти вважають, що нестачу боєприпасів для ЗСУ навряд чи вдасться "закрити" у 2024-му. Україна може не витримати тиску армії РФ, попри всю мотивацію своїх захисників. Все через дефіцит боєприпасів, вважає німецьке видання Der Spiegel.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

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