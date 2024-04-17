Чехія має кошти на 500 тис. снарядів: Фіала сказав, коли ЗСУ отримають ще мільйон

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України не є одноразовим проєктом, запевнив прем'єр-міністр Петр Фіала.

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Чехія зібрала гроші на 500 тис. снарядів для ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Defense Express

Чехія, в межах ініціативи з постачання боєприпасів для України, може доставити 1,5 мільйона артилерійських снарядів протягом року. Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час візиту до США, пише Bloomberg.

За його словами, Чехії уже вдалось зібрати гроші на 500 000 снарядів. До ініціативи приєдналися близько двадцяти країн, зокрема Німеччина, Нідерланди, Канада та Польща.

"Ми віримо, що подальші поставки будуть. Немає причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців", - наголосив Фіала. відео дня

Прем'єр зазначив, що майже на 200 тисяч снарядів вже укладено контракти, найближчим часом планують підписати контракти на купівлю ще 300 тисяч боєприпасів.

"Думаю, що перші поставки розпочнуться в Україну у червні", - заявив Фіала на пресконференції.

Як зазначили у виданні, Україна бореться зі дефіцитом артилерійських снарядів та ППО, оскільки Росія посилила наземні операції та авіаудари, зокрема ракетні атаки енергетичної інфраструктури. ЗСУ мають один на кожні 10 російських артилерійських снарядів і потребує пакету допомоги від США на 60 мільярдів доларів.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Ініціатива Чехії - 1,5 мільйони боєприпасів для України

Нагадаємо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов 800 тисяч снарядів для Збройних Сил України. Однак для доставки цих снарядів в Україну необхідне додаткове фінансування від країн-партнерів.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, німецький уряд надав "тризначну мільйонну суму" на закупівлю боєприпасів для України.

Також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що чеська ініціатива може забезпечити Україну 1,5 мільйонами снарядів для артилерії. Це вдвічі більше, ніж спочатку оголошувалось.

Крім цього, Україна очікує перші поставки артилерійських боєприпасів в квітні за чеською ініціативою. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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