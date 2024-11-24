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Україна може отримати ракети JASSM: США близькі до ухвалення рішення - Reuters

Руслана Заклінська
24 листопада 2024, 00:16
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Ракети JASSM можуть суттєво змінити стратегічну ситуацію на фронті, оскільки здатні вражати цілі на відстані до 300 км на території Росії.
Україна може отримати ракети JASSM: США близькі до ухвалення рішення - Reuters
Україна наближається до отримання крилатих ракет JASSM / Колаж: Главред, фото: US Air Force, wikipedia.org

Коротко:

  • США близькі до ухвалення рішення про надання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM
  • Про включення ракет до пакету допомоги можуть оголосили до кінця осені
  • JASSM дозволять Україні вражати цілі на відстані до 300 км на території РФ

Сполучені Штати близькі до ухвалення рішення щодо постачання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM. Проте Київ може отримати їх лише через кілька місяців, коли Вашингтон вирішить усі технічні питання. Про це пише Reuters.

За даними агентства, очікується, що оголошення про включення цих ракет у новий пакет озброєнь для України відбудеться до кінця листопада. Водночас, за словами анонімних джерел, остаточне рішення ще не ухвалено.

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Американські чиновники зауважують, що надання Україні цих ракет може кардинально змінити стратегічну ситуацію на фронті, оскільки велика частина території Росії опиниться в зоні дії високоточних боєприпасів.

"Ракета JASSM може дозволити Україні вражати цілі на відстані близько 300 км на території Росії, включаючи щонайменше 30 авіабаз, деякі з яких РФ використовувала для завдання ударів", - зазначили у виданні.

Військові аналітики вважають, що ракети JASSM дозволять Україні завдавати ударів на більші відстані, ніж більшість нинішніх ракетних систем. Тоді Росія буде змушена перемістити свої війська та склади боєприпасів на значні відстані, що ускладнить ворожий наступ і забезпечить Україні стратегічну перевагу.

Запуск ракет із точок поблизу північного кордону України дозволить вражати об'єкти навіть у російських містах Воронеж та Брянськ. На південному напрямку ракети можуть використовуватися для атак на аеродроми чи військово-морські бази в Криму. Ракета JASSM здатна вражати цілі на відстані близько 300 км, включаючи авіабази РФ, які використовуються для завдання ударів по Україні.

Станом на зараз JASSM інтегрована лише для літаків, розроблених у США. Як відомо, Україна використовуватиме кілька десятків F-16, кожен з яких здатен нести дві ракети. Один із офіційних осіб США заявив, що у країні також намагались адаптувати ракету для використання на інших типах літаків, які є на озброєнні України.

Що відомо про ракети AGM-158 JASSM?

AGM-158 JASSM (скор. англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – американська високоточна крилата ракета класу "повітря – поверхня", розроблена корпорацією Lockheed Martin. Призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і цілей, що переміщуються (квазістаціонарних), в будь-яких метеоумовах і в будь-який час доби, з дистанцій поза зоною дії засобів ППО супротивника.

Станом на 2024 рік виготовлено 6529 таких ракет.

Операційна дальність ракет AGM-158A становить 360 км, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, 20 листопада Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на суму 275 мільйонів доларів. Ця допомога буде надана у рамках програми президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), що передбачає передачу зброї зі складів американської армії.

Також уряд США готує нові пакети допомоги для України, які будуть анонсовані найближчим часом. За словами прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр, США продовжуватимуть нарощувати військову допомогу, зокрема нададуть Україні 100 додаткових ракет Patriot і AMRAAM для посилення протиповітряної оборони.

Як повідомляв Главред, уряд Великобританії оголосив про виділення 7,5 млн фунтів стерлінгів (понад 9,5 млн доларів) для закупівлі дронів. Їх направлять на закупівлю дронів для України.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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