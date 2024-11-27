Пентагон досяг ліміту: Байден не встигає відправити Україні обіцяну допомогу - WSJ

Для використання понад $6,5 млрд до січня США повинні були б щодня відправляти озброєння на $110 млн, що у Конгресі вважають нереальним.

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Байден не встигне надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, defense.gov

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Байден не встигне надати Україні обіцяну допомогу до кінця свого терміну

Пентагон досяг ліміту щомісячних поставок

Невикористані кошти перейдуть до адміністрації Трампа

Чинний президент США Джо Байден не встигне надати обіцяну Україні багатомільярдну допомогу до завершення свого терміну. Пентагон досяг ліміту зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця. Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, Білий дім планував витратити понад $6,5 мільярда на поставки техніки зі складів і запасів армії США, однак у Пентагоні повідомили, що досягли ліміту озброєнь, які можуть поставляти щомісяця без шкоди для боєздатності США. Крім того, виникли проблеми з логістикою.

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Щоб встигнути використати ці кошти до січня, США повинні були б щодня відправляти озброєння на суму понад $110 мільйонів. У Конгресі вважають, що "це неможливо".

Джерело газети в Пентагоні каже, що наразі Міноборони США планує постачати Україні озброєння на суму від $500 до 750 мільйонів щомісяця, з акцентом на боєприпаси та артилерію, оскільки їх легше транспортувати. Тому транспортування важкої техніки може зайняти місяці.

Невикористані кошти перейдуть до адміністрації Трампа, чия політика щодо подальших поставок Україні зброї наразі невідома.

Окрімфінансування поставок зі складів армії США, адміністрація Байдена має понад $2 мільярди для довгострокових контрактів на постачання зброї Україні, а також близько $5 мільярдів для закупівлі нового озброєння для поповнення американських запасів. Ці кошти планують законтрактувати до січня 2025 року.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден прагне надати Україні максимальну допомогу перед приходом Дональда Трампа до влади, зокрема, дозволив Києву здійснювати удари вглиб Росії. Білий дім уже схвалив розміщення протипіхотних мін, пробачив борг на суму майже $5 мільярдів і наклав санкції на російський банк.

Також Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 24 мільярди доларів на допомогу Україні, щоб посилити її військову підтримку та поповнити американські запаси зброї. Запит включає 8 млрд дол. на озброєння для України та 16 млрд дол. для поповнення американських запасів.

Як повідомляв Главред, США готують Україну до війни в 2025 році, забезпечуючи її всім необхідним. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, підтримка України від Заходу продовжуватиметься, і країна отримає допомогу не лише від демократів, а й від республіканців.

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