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"Дав добро": Байден радився з Трампом щодо дозволу на удари ATACMS по Росії

Руслана Заклінська
20 листопада 2024, 17:50
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Джозеф Байден ближчий до Дональда Трампа, ніж до власної партії, заявив Борис Пінкус.
'Дав добро': Байден радився з Трампом щодо дозволу на удари ATACMS по Росії
Трамп підтримав рішення Байдена щодо ATACMS / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump, uk.wikipedia.org

Головне із заяви:

  • Байден порадився з Трампом перед тим, як дозволити Україні використовувати ATACMS для ударів по РФ
  • Трамп підтримав це рішення
  • Байден більш близький до Трампа, ніж до власної партії

Президент США Джозеф Байден радився з Дональдом Трампом перед тим, як дозволити Україні використовувати ATACMS для ударів по території Росії. Трамп підтримав це рішення, адже його політика будується на силі. Про це президент Республіканського Клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус заявив в ефірі Київ24.

"У мене є інформація, що під час їх зустрічі, яка тривала дві години — Байден поділився та обговорив свій план з Трампом, і навіть спитав у Трампа: "Як ти думаєш, чи варто дозволити Україні використовувати ATACMS великого радіусу дії на території Росії". Трамп дав добро. Це багато про що говорить", - сказав Пінкус.

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За його словами, у Трампа політика базується на силі, і він буде демонструвати свою міць. Пінкус наголосив, що наразі Байден ближчий до Трампа, ніж до власної партії.

"Демократи критикують Байдена за поразку на виборах. Вони вважають, що якби Байден оголосив про відмову від другого терміну, у Камали Гарріс було б більше часу на передвиборчі справи, і вона, можливо, могла б виграти. Звинувачують його в тому, що він не захотів піти з посади", - зазначив експерт.

Пінкус підкреслив, що Байден зараз зацікавлений у тому, щоб якось покращити свій політичний спадок.

'Дав добро': Байден радився з Трампом щодо дозволу на удари ATACMS по Росії
Ракети ATACMS / Інфографіка: Главред

Удари вглиб Росії - головне

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території Росії, заявив помічник держсекретаря США Брайан Ніколс. За його словами, Байден дозволив Україні застосовувати таку зброю для самозахисту, сподіваючись, що це змусить Росію відмовитись від захоплення української території і розпочати переговори.

Також Україна отримала дозвіл на удари далекобійними ракетами, маючи близько 50 таких ракет у своєму арсеналі. У ніч на 19 листопада українські війська вдарили по складах ракетно-артилерійського управління РФ, знищивши важливі ресурси, які Росія планувала використовувати для контрнаступу на українські позиції в Курській області.

Як повідомляв Главред, ЗСУ вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території Росії, зокрема в Курській області. Це стало відповіддю на рішення Москви залучити північнокорейські війська до війни проти України.

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Хто такий Борис Пінкус?

Борис Пінкус - американський політик, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана.

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Дональд Трамп Джо Байден війна Росії та України ATACMS Удари вглиб РФ
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