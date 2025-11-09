'Вони не відмовилися': названо реальні плани РФ щодо Запорізької АЕС

Росіяни розуміють, що ремонт на ЗАЕС триватиме довго.

Плани РФ щодо Запорізької АЕС / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Росія досі хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми

В червні були пошкоджені трансформатори в Молочанську та Мелітополі

Які саме пошкодження - достеменно невідомо

Країна-агресор Росія досі не відмовилася від планів підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла незалежний експерт з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

"Так, вони, безумовно, не відмовилися. Але невідомими безпілотниками були пошкоджені трансформатори в Молочанську та Мелітополі ще в червні, коли Greenpeace опублікувала перші супутникові знімки. І зараз, схоже, вони оцінили масштаби пошкоджень", - наголосила вона.

За її словами, після тих ударів росіяни не відразу вирішили відновлювати лінію, що з'єднує станцію з українською енергосистемою на 750 кВ.

"Очевидно, вони спочатку перевірили, що саме зруйновано, і дійшли висновку: ремонт триватиме довго. Які саме пошкодження - достеменно невідомо", - підкреслила експертка.

Кошарна зауважила, що судячи з повідомлень українського Генштабу, там дійсно "попрацювали" дуже ефективно.

"Постраждали не тільки підстанції в Молочанську і Мелітополі - там, до речі, була підстанція "Південна Донбаська" на 750 кВ, через яку раніше здійснювався основний відпуск потужності Запорізької АЕС до великої війни. Також були уражені об'єкти в районі окупованого Генічеська. Тобто, дійсно, робота виконана якісно. Ось, власне, і є санкції, які реально діють" - підсумувала вона.

Припинення вогню в районі ЗАЕС

7 листопада в МАГАТЕ повідомляли, що в районі тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції встановлено локальне припинення вогню, щоб фахівці змогли провести ремонт резервної лінії електропередачі напругою 330 кіловольт.

"Обидві сторони усвідомлюють ризики, пов'язані з тривалою втратою електропостачання, і конструктивно співпрацювали з нами, щоб провести ці життєво важливі ремонтні роботи", - зауважили в агенстві.

Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

ЗАЕС - останні новини

Як повідомляв Главред, заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук раніше говорила, що Запорізька атомна електростанція перебуває у критично небезпечному режимі, адже не може довго функціонувати лише на генераторах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби вкрасти станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову.

Про персону: Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

