Чому 10 листопада не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

Яке церковне свято 10 листопада

Що не можна робити 10 листопада

Народні прикмети і традиції

У понеділок, 10 листопада, віряни святкують день пам'яті святих апостолів Ераста, Олімпу, Родіона і тих, хто з ними. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 10 листопада

Ераст згадується апостолом Павлом як скарбник (керівник господарської частини) Коринфа, а згодом як християнський проповідник, який супроводжував Павла в місіонерських подорожах. У переказах він постає як чоловік зрілої віри, обдарований адміністративним даруванням і вірністю апостольському служінню. Після проповіді в Агаї він продовжив місію в Македонії, де за традицією і спочив у Господі після численних трудів.

Святий Олімп згадується в Посланні Римлянам серед тих, кого апостол Павло особисто вітає. Традиція називає його співробітником апостолів і ревним захисником християнських громад у Римі в період наростаючих переслідувань. За церковними переказами, Олімп був близький до апостола Петра і розділяв із ним труди благовістя. За ідеєю, він прийняв мученицьку смерть під час гонінь Нерона, підтвердивши стійкість віри.

Родіон, відомий також під ім'ям Геразин, належав до числа учнів апостола Павла. У передачі він згадується як родич апостола. Йому приписують проповідницьку діяльність у Римі, де він допомагав Павлу та Петру в організації громади. Традиція свідчить, що Родіон був страчений у той самий час, коли загинуло багато учнів Петра, - також під час неронових гонінь, прийнявши смерть за Христа.

Що не можна робити 10 листопада

Не слід починати важкі домашні справи - розряджаються осінні духи дому, і потрібно менше шуму та метушні.

Не варто давати гроші та речі в борг - цього дня позичене не повернеться або забере частину добробуту сім'ї.

Забороняється лаятися і сваритися - до тривалої ворожнечі і втрат у родині.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

тепло 10 листопада - до м'якої зими;

вранці похмуро - зима буде сніжною;

вранці іній на деревах - чекайте на морозну і суху зиму;

павутина літає в повітрі - до тривалої відлиги;

перший сніг - весна прийде рано.

У народі 10 листопада називалося Передзим'я. День розглядався як умовний початок передзим'я, коли природа остаточно переходить у тиху фазу перед морозами.

Іменини 10 листопада

Які завтра іменини: Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Анна, Ольга.

Талісманом людини, народженої 10 листопада, є гірський кришталь. Це дивовижний камінь, що сяє сліпучим світлом і несе в собі енергію внутрішньої рівноваги та притягує в долю сприятливі можливості й успіх.

