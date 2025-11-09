Головний продукт українців подорожчає: коли ціна перетне психологічну межу

Головне із заяви експерта:
- Ціни на хліб поступово зростатимуть
- Він може подорожчати на 5% до Нового року
- До Великодня вартість хліба може зрости на 10%
У найближчі місяці ціни на хліб в Україні поступово зростатимуть. Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко у коментарі Телеграфу.
За його словами, якщо поточні тенденції на підвищення цін збережуться, ціна на хліб зросте. Однак ситуація невизначена, і точно спрогнозувати межі цього зростання неможливо.
"Ми не виключаємо можливе зростання ціни хліба на 5% до Нового року", - сказав він.
Дученко також вважає, що до Великодня 2026 року вартість хліба може зрости вже на 10%.
Він наголосив, що ці цифри - орієнтовні, і ситуація може змінитись як на краще, так і на гірше.
"Виробники-пекарі відчувають значний фінансовий тиск, спричинений волатильністю закупівельних цін, підвищенням логістичних витрат та загальною нестабільністю сировинної бази", - підсумував експерт.
Чому ростуть ціни на хліб
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповідав, що щодо хліба ситуація стабільна, але з постійною тенденцією до зростання.
За його словами, ціноутворення формується під впливом низки факторів: інфляції, амортизаційних витрат, підвищення зарплат, браку робочої сили й поступової автоматизації.
"У результаті, за підсумками року, зростання цін на хліб може скласти близько 25%. Для порівняння — торік цей показник був у межах 20–22%", - уточнив він.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, вартість білокачанної капусти цієї осені в Україні втричі нижча, ніж минулого року. Подібне здешевлення спостерігається і по всіх інших овочах борщового набору.
Також відомо, що поточні ціни на картоплю на кілька гривень перевищують середньомісячні у жовтні. І така тенденція відслідковується на усіх сортах картоплі.
Водночас, ціни на цибулю в Україні знову зменшились. Все через те, що попит на овоч істотно впав, але пропозиція на ринку помітно збільшилася.
Про джерело: Всеукраїнська асоціація пекарів
Всеукраїнська асоціація пекарів – діючий асоціативний орган, створений для координації спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій підприємств-членів Асоціації, активного захисту і лобіювання їх інтересів на всеукраїнському та регіональних рівнях. З часу заснування Всеукраїнська асоціація пекарів веде активну діяльність щодо захисту інтересів не лише підприємств-членів ВАП, але й усієї хлібопекарної галузі.
