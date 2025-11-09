Головний продукт українців подорожчає: коли ціна перетне психологічну межу

Експерт зауважив, що спрогнозувати межі зростання цін неможливо.

Ціни на хліб в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Головне із заяви експерта:

Ціни на хліб поступово зростатимуть

Він може подорожчати на 5% до Нового року

До Великодня вартість хліба може зрости на 10%

У найближчі місяці ціни на хліб в Україні поступово зростатимуть. Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко у коментарі Телеграфу.

За його словами, якщо поточні тенденції на підвищення цін збережуться, ціна на хліб зросте. Однак ситуація невизначена, і точно спрогнозувати межі цього зростання неможливо.

"Ми не виключаємо можливе зростання ціни хліба на 5% до Нового року", - сказав він.

Дученко також вважає, що до Великодня 2026 року вартість хліба може зрости вже на 10%.

Він наголосив, що ці цифри - орієнтовні, і ситуація може змінитись як на краще, так і на гірше.

"Виробники-пекарі відчувають значний фінансовий тиск, спричинений волатильністю закупівельних цін, підвищенням логістичних витрат та загальною нестабільністю сировинної бази", - підсумував експерт.

Чому ростуть ціни на хліб

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповідав, що щодо хліба ситуація стабільна, але з постійною тенденцією до зростання.

За його словами, ціноутворення формується під впливом низки факторів: інфляції, амортизаційних витрат, підвищення зарплат, браку робочої сили й поступової автоматизації.

"У результаті, за підсумками року, зростання цін на хліб може скласти близько 25%. Для порівняння — торік цей показник був у межах 20–22%", - уточнив він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, вартість білокачанної капусти цієї осені в Україні втричі нижча, ніж минулого року. Подібне здешевлення спостерігається і по всіх інших овочах борщового набору.

Також відомо, що поточні ціни на картоплю на кілька гривень перевищують середньомісячні у жовтні. І така тенденція відслідковується на усіх сортах картоплі.

Водночас, ціни на цибулю в Україні знову зменшились. Все через те, що попит на овоч істотно впав, але пропозиція на ринку помітно збільшилася.

