Чому Україні стало важче збивати російські ракети - генерал назвав причину

Росіяни вивчають території України в яких відсутні системи протиповітряної оборони, попередив генерал.

https://glavred.net/war/pochemu-ukraine-stalo-trudnee-sbivat-rossiyskie-rakety-general-nazval-prichinu-10713752.html Посилання скопійоване

Чому Україні стало важче збивати російські ракети / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Росія модернізовує ракети типу "Іскандер" та "Кинджал"

В України небагато ЗРК, які здатні збивати ракети даного типу

Росія вдосконалює свої повітряні засоби ураження, зокрема ракети "Іскандер" і "Кинджал", через що силам ППО України дедалі складніше їх збивати. Про це заявив генерал-лейтенант, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 років), засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. в ефірі Радіо NV.

"Вони (росіяни, - ред.) модернізували свої балістичні ракети "Іскандер" та "Кинджал", модифікували програмне забезпечення, що дозволило виконувати завдання на маршрутах і маневри стали більш ефективними, що значно ускладнило дії наших зенітно-ракетних комплексів", - розповів він. відео дня

Він додав, що в України небагато відповідних комплексів. За останній тиждень Німеччина передала ще два, тривають переговори з Францією.

Романенко нагадав про обіцянку президента США Дональда Трампа передати 18 батарей, але, за його словами, це може статися не раніше весни 2026 року.

Також він зазначив, що РФ вивчає ділянки фронту, де в України відсутні засоби протиракетної оборони, і саме там концентрує балістичні удари. Крім того, росіяни частіше піднімають у повітря МіГ-31, ймовірно, для навчання пілотів застосуванню ракет — тоді як стан їхніх бомбардувальників погіршується через зношення ресурсів і брак запчастин.

Звідки і якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка: Главред

Яка нова тактика ударів РФ по Україні - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що Росія обмежена в ресурсах і тому проводить планомірні поетапні удари по енергетиці.

За його словами, росіяни по черзі б'є по окремих областях, виводить їхні енергосистеми з ладу на тиждень або місяць, потім переходить до наступних регіонів, таким чином системно намагаючись виснажити інфраструктуру та населення України.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 8 листопада Росія здійснила масштабну атаку на Україну, завдавши ударів по об’єктах енергетичної та газової інфраструктури в кількох регіонах. Про це повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Президент Володимир Зеленський після атаки наголосив, що Україна спільно з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, працює над придбанням додаткових систем протиповітряної оборони.

За даними МВС, під час нічного обстрілу окупанти застосували дрони-камікадзе та ракети різних типів. Вибухи пролунали в багатьох областях. Російські війська цілеспрямовано били по критичній та цивільній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені. Міністр Ігор Клименко зазначив, що основною метою атаки була саме енергетична система країни.

Інші новини:

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред