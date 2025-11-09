Від аномального тепла до -3 градусів: на Україну насуваються дощі та грози

Синоптик розповів про особливість погоди з 10 по 16 листопада.

Погода в Україні з 10 по 16 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода наступного тижня

Де та коли можливі тумани

Погода в Україні наступного тижня буде аномально теплою, часом з дощами і туманами. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на початку нового тижня атмосферні фронти з центральної Європи та Балканського півострова стануть причиною дощів на більшій частині території України.

Але, підкреслив він, завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму, особливо в південних регіонах та на Прикарпатті.

"Підвищена вологість повітря та переважно слабкий вітер сприятимуть формуванню туманів", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 10 листопада

У понеділок, 10 листопада, у південних, центральних, східних областях та місцями на півночі України пройдуть дощі. Подекуди можливий туман.

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 градусів, вдень +7…+12 градусів.

Погода 10 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 11 листопада

У вівторок, 11 листопада, дощова погода охопить практично всю територію України. У центральній частині вночі місцями пройдуть сильні дощі, на Одещині можливі грози. Тільки на крайньому заході обійдеться без істотних опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5…+10 градусів, вдень +7…+12 градусів. У південних та центральних областях у нічний час +7…+12 градусів, в денні години повітря прогріється до +11…+16 градусів.

Погода 11 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 12 листопада

У середу, 12 листопада, дощі пройдуть у південній половині країни, а також місцями у північно-західних областях. В окремих регіонах можливий туман.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 градусів, на південному сході країни місцями +8…+11 градусів. Вдень повітря прогріється до +7…+12 градусів.

Погода 13 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 13 листопада

У четвер, 13 листопада, дощі пройдуть у Приазов'ї, Криму та на крайньому сході країни.

Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 градусів, у західних областях місцями -3…+2 градусів; вдень +6…+11 градусів.

Погода в Україні 14 листопада

У п'ятницю, 14 листопада, під впливом області підвищеного тиску на всій території України встановиться стабільна погода, без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +0…+6 градусів, вдень +8…+13 градусів.

Погода в Україні 15 листопада

У суботу, 15 листопада, продовжиться період сухої антициклональної погоди у всіх регіонах нашої країни. Опадів не передбачається.

Температура повітря в нічний час становитиме +1…+6 градусів, вдень +8…+13 градусів, на Прикарпатті місцями до +15 градусів.

Погода в Україні 16 листопада

У неділю, 16 листопада, по всій Україні утримається тепла та стійка погода, без опадів. Лише вдень на крайньому заході та у Карпатах можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 градусів, вдень +8…+13 градусів, на півдні та у Криму місцями +14…+16 градусів.

Якою буде погода до кінця листопада

Синоптик Віталій Постригань розповідав, що у другій половині листопада очікується різке похолодання — можливі морози та сніг.

"З другої половини листопада зростає ймовірність "перших проявів зими": до дощів приєднуються опади у вигляді снігу, почастішають морози, вночі та вранці на дорогах з’явиться ожеледиця", - наголосив він.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 9 листопада буде прохолодною. Синоптики оголосили штормове попередження на Лівобережжі, Прикарпатті та у Карпатах.

Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що на вихідних буде тепло. Регіони будуть під впливом антициклону. Водночас місцями синоптики прогнозують дощі та тумани.

Водночас, синоптикиня Наталка Діденко заявляла, що 11-12 листопада в більшості областей України побільшає дощів та похолоднішає.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

