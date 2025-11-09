Рус
Україна ввела санкції проти посланця Путіна та ексголови КСУ

Віталій Кірсанов
9 листопада 2025, 15:40оновлено 9 листопада, 16:43
194
Відтепер під санкціями - російські чиновники та агенти ФСБ з інформаційних диверсій.
Україна ввела санкції проти посланця Путіна та ексголови КСУ
Україна ввела санкції проти Дмитрієва і Тупицького / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОПУ

Коротко:

  • Перший указ вводить санкції проти восьми фізичних осіб
  • Другим указом запроваджено санкції проти п'яти юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про впровадження рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Про це повідомляє пресслужба президента.

"Росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та "нормалізувати" окупацію українських територій. Також нещодавно з'явилося й демонстративне політичне рішення Росії щодо застосування "санкцій" проти українських високопосадовців, зокрема проти прем'єр-міністра України. Така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу і розширення меж цього тиску", - зазначив президент.

відео дня

Перший указ запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, які є учасниками злочинів проти України та українців, привласнили майно аграрного сектору, зернові культури, об'єкти культурної спадщини, ведуть інформаційні операції проти нашої держави та впроваджують освітні стандарти РФ з антиукраїнськими наративами на тимчасово окупованих територіях України.

Відтепер під санкціями - російські високопосадовці, агент ФСБ з інформаційних диверсій, представник інформаційного управління Генштабу Росії, а також наближений до російського очільника фінансист Кирило Дмітрієв, який займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав, та особи, які виправдовують збройну агресію РФ.

Глава держави наголосив, що Україна надасть наші пропозиції щодо нових санкцій відповідним партнерам.

Другим указом запроваджено санкції проти п'яти юридичних осіб - російських видавництв, які працюють на виправдання агресії, поширення російської пропаганди у світі, а також насадження антиукраїнських настроїв на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Будемо працювати над тим, щоб ці видавництва не могли брати участь у міжнародних книжкових виставках, а їхня продукція була вилучена з онлайн-платформ продажу по всьому світу", - зазначив радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Зокрема, до нових санкційних списків введено:

  • Олександр Бугаєв - перший заступник міністра освіти РФ;
  • Олександр Зорін - генерал, представник РФ у переговорній групі;
  • Олексій Комков - глава 5-ї служби ФСБ;
  • Оксана Лут - міністр сільського господарства РФ;
  • Андрій Омельчук - заступник міністра науки;
  • Олександр Тупицький - ексголова Конституційного суду України.

Під санкції потрапили російські видавництва "Вече", "Питер", "Книжный мир", "Центрполиграф" і "Яуза".

Президент України наголосив, що Київ передасть свої пропозиції щодо нових санкцій міжнародним партнерам.

Чи вплинуть на РФ нові санкції - думка аналітиків

Як писав Главред, аналітики The New York Times сумніваються, що санкції суттєво вплинуть на військові цілі Путіна. Російські компанії вже готові до обмежень, а сам диктатор готовий до великих втрат заради своїх планів. Крім того, думка Трампа може змінитися.

Росія навчилася обходити санкції через тіньовий флот і буферні компанії в третіх країнах. Обмеження на експорт нафти можуть лише скоротити поставки і підвищити ціни, стимулюючи подальший обхід санкцій.

Санкції США проти РФ – експертна думка

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначає, що останні санкції США торкнулися передусім двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл".

На його думку, адміністрація Трампа залишила можливості для розширення обмежувальних заходів, включно з потенційним фінансовим тиском і запровадженням вторинних санкцій проти компаній та держав, які продовжують торгівлю з Росією в інших секторах.

Хто такий Кирило Дмитрієв

Кирило Дмитрієв є керівником Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) і вже має досвід налагодження контактів із Дональдом Трампом ще під час його першого президентського терміну. У лютому цього року він був включений до команди переговорників із Трампом разом із помічником президента РФ Юрієм Ушаковим та головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.

Дмитрієв відвідував Вашингтон у квітні, просуваючи спільні бізнес-проєкти Росії та США. Після скасування зустрічі Трампа з Путіним Дмитрієв стверджував, що підготовка зустрічі все ще триває.

Наприкінці жовтня диктатор Путін відправив Дмитрієва до США лише за кілька днів після того, як президент Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії.

Хто такий Олександр Тупицький

17 вересня 2019 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України Тупицький обраний головою КСУ терміном на три роки.

29 жовтня 2020 року під головуванням Тупицького Конституційний суд України визнав неконституційною значну частину антикорупційної реформи в Україні, це рішення жорстко розкритикували українські та міжнародні політики, експерти та журналісти, розцінивши як наступ на боротьбу з корупцією в Україні.

У грудні 2020 року президент Зеленський заявив, що голова КСУ Тупицький не може лишатися на посаді та має піти у відставку.

29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького на два місяці від посади судді Конституційного суду України.

Тупицький припинив повноваження судді Конституційного Суду України 15 травня 2022 року у зв’язку з закінченням строку повноважень.

Наприкінці 2021 року США запровадили санкції проти Олександра Тупицького. У тексті заяви йдеться, що Олександр Тупицький та його дружина були внесені до списку санкцій за значні корупційні дії, зокрема, за отримання хабара під час роботи в українській судовій системі.

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій проти Росії. У відомстві наголосили, що Москва має негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Російська нафтова компанія "Лукойл", яка опинилася під санкціями США через продовження війни проти України, 27 жовтня заявила про намір продати свої іноземні активи.

Тим часом, за інформацією Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа готує додаткові обмеження щодо Росії. Новий пакет санкцій може зачепити інші ключові сектори російської економіки.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцілого здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції Володимир Зеленський санкції США санкції проти Росії Олександр Тупицький санкції Євросоюзу
