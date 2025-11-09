Росія змінила тактику ударів по енергетиці - в яких областях ситуація найгірша

Росіяни змінили тактику масованих ударів по об'єктах енергетики, намагаючись бити по генерації та системах розподілу одночасно, зазначили в Міненерго.

https://glavred.net/war/rossiya-izmenila-taktiku-udarov-po-energetike-v-kakih-oblastyah-situaciya-huzhe-vsego-10713782.html Посилання скопійоване

Відключення світла в Україні - в яких областях ситуація найгірша / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Росіяни застосували нову тактику ударів по енергооб'єктах України

У трьох областях ситуація найскладніша

Остання атака Росії стала однією з найпотужніших для українського енергетичного сектору з початку повномасштабної війни. Наразі тривають відновлювальні роботи, в трьох областях ситуація особливо важка. Про це повідомив у ефірі телемарафону перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов

За його словами, ворог вдарив по енергооб'єктах балістичними ракетами, які дуже важко збивати, і такої кількості прямих ударів по енергетичних об’єктах з початку вторгнення майже не було.

відео дня

Некрасов наголосив, що з 45 випущених ракет 32 були балістичними.

Заступник міністра енергетики зазначив, що Росія змінила тактику, намагаючись одночасно вражати як об’єкти генерації, так і мережі передачі та розподілу електроенергії, що значно ускладнює швидке відновлення енергосистеми.

Некрасов зазначив, що енергетики поступово стабілізують роботу системи, проте на це потрібен час. Він не уточнив обсяг дефіциту електроенергії, але підкреслив, що значна частина генерації зазнала ударів.

Некрасов підкреслив, що найскладніша ситуація з енергопостачанням у Харківській, Сумській і Полтавській областях. Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

"Там діє до трьох черг погодинних відключень одночасно", - сказав він. За його словами, у решті регіонів обмеження діють до 2,5 черг.

За його словами, максимальне навантаження на енергосистему припадає з 8 до 11 та з 16 до 20 години, саме тоді виникає найбільший дефіцит електроенергії.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

До чого варто готуватись українцям взимку - думка експерта

Як писав Главред, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук застеріг, що подальші обстріли, особливо в зимовий період під час опалювального сезону, можуть спричинити масштабний блекаут. У такому разі українці ризикують залишитися без електроенергії, тепла, води та газу.

За словами експерта, єдиним виходом у подібній ситуації може стати переведення енергосистеми в так звану "штучну кому", як це вже робили у 2022 році, коли через контрольовані, примусові відключення енергоблоків АЕС вдалося уникнути неконтрольованого колапсу системи.

Удари по Україні - що відомо про графіки відключення світла

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 листопада через російські обстріли було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до запровадження "Укренерго" графіків аварійних і погодинних відключень.

Як згодом повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, після масованої атаки РФ у ніч на 8 листопада енергосистему вдалося частково стабілізувати, однак повністю відмовитися від аварійних та планових відключень поки що неможливо.

У пресслужбі ПАТ "Центренерго" повідомили, що внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі всі теплоелектростанції "Центренерго" зупинили роботу, а виробництво електроенергії наразі відсутнє.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред