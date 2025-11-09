Анджеліна Джолі розповіла про небезпечний момент під час візиту в Україну: що сталося

Джолі вперше розповіла про свій візит в Україну.

Джолі поділилася враженнями від візиту в Україну / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, instagram/angelinajolie

Головне:

Джолі відвідала Україну

Зірка опублікувала у своєму Instagram фото та відео з українцями

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка днями раніше відвідала Україну, вперше розповіла про свій візит. Про свої враження вона написала в Instagram.

У новій публікації в Instagram, Джолі підтвердила, що була в Україні, відвідала Миколаїв та Херсон. Зірка поділилася враженнями від побаченого та додала відео - стела з портретами загиблих захисників України, на фоні – сигнал повітряної тривоги. Також зʼявилися фото з дітьми.

"Цього тижня я відвідала Миколаїв і Херсон, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Загроза дронами була постійна, важко бути там. Чуєш гудіння в небі. Тут це називають "сафарі на людей" - дрони використовують, щоб стежити, переслідувати й тероризувати мешканців. Ми мали момент, коли мусили перечекати, поки дрон пролетить над головою", - написала Джолі.

Зірка зазначила, що місцеві жителі навчилися жити в постійній небезпеці. Наприклад, школи, лікарні та дитсадки переносять у підземні укриття, а люди продовжують справлятися з труднощами попри все.

"Це важко бачити, але водночас надзвичайно надихає. Багато хто говорив про психологічний тягар і страх бути забутими світом", - додала Джолі.

Вона також закликала уряди світу діяти рішучіше, щоб зупинити війну в Україні та інших країнах, де страждають цивільні.

"Важко зрозуміти, як у світі з таким потужним потенціалом дипломатії цивільні в Україні, Судані, Гаазі, Ємені та в багатьох інших місцях щодня страждають так, ніби ті, хто має владу, нічого не можуть зробити, щоб завершити ці конфлікти та захистити всіх цивільних однаково. Мене захоплює неймовірна мужність, відданість і професійність місцевих організацій та волонтерів. Якщо вони можуть знайти в собі сили, то уряди повинні зробити те саме", - наголосила акторка.

Що відомо про візит Джолі в Україну

Нагадаємо, раніше Главред писав, що відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала українське місто Херсон. За попередньою інформацією, Анджеліна прибула в Україну з гуманітарною метою і відвідала херсонські медичні установи.

Також знаменитість зустрілася з прикордонниками та отримала від них пам'ятний подарунок про Україну. На знак подяки представники 7-го прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України.

Про персону: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

