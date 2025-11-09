Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Анджеліна Джолі розповіла про небезпечний момент під час візиту в Україну: що сталося

Маріна Фурман
9 листопада 2025, 10:46
809
Джолі вперше розповіла про свій візит в Україну.
Джоли в Украине
Джолі поділилася враженнями від візиту в Україну / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, instagram/angelinajolie

Головне:

  • Джолі відвідала Україну
  • Зірка опублікувала у своєму Instagram фото та відео з українцями

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка днями раніше відвідала Україну, вперше розповіла про свій візит. Про свої враження вона написала в Instagram.

У новій публікації в Instagram, Джолі підтвердила, що була в Україні, відвідала Миколаїв та Херсон. Зірка поділилася враженнями від побаченого та додала відео - стела з портретами загиблих захисників України, на фоні – сигнал повітряної тривоги. Також зʼявилися фото з дітьми.

відео дня

"Цього тижня я відвідала Миколаїв і Херсон, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Загроза дронами була постійна, важко бути там. Чуєш гудіння в небі. Тут це називають "сафарі на людей" - дрони використовують, щоб стежити, переслідувати й тероризувати мешканців. Ми мали момент, коли мусили перечекати, поки дрон пролетить над головою", - написала Джолі.

Зірка зазначила, що місцеві жителі навчилися жити в постійній небезпеці. Наприклад, школи, лікарні та дитсадки переносять у підземні укриття, а люди продовжують справлятися з труднощами попри все.

"Це важко бачити, але водночас надзвичайно надихає. Багато хто говорив про психологічний тягар і страх бути забутими світом", - додала Джолі.

Вона також закликала уряди світу діяти рішучіше, щоб зупинити війну в Україні та інших країнах, де страждають цивільні.

"Важко зрозуміти, як у світі з таким потужним потенціалом дипломатії цивільні в Україні, Судані, Гаазі, Ємені та в багатьох інших місцях щодня страждають так, ніби ті, хто має владу, нічого не можуть зробити, щоб завершити ці конфлікти та захистити всіх цивільних однаково. Мене захоплює неймовірна мужність, відданість і професійність місцевих організацій та волонтерів. Якщо вони можуть знайти в собі сили, то уряди повинні зробити те саме", - наголосила акторка.

Що відомо про візит Джолі в Україну

Нагадаємо, раніше Главред писав, що відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала українське місто Херсон. За попередньою інформацією, Анджеліна прибула в Україну з гуманітарною метою і відвідала херсонські медичні установи.

Також знаменитість зустрілася з прикордонниками та отримала від них пам'ятний подарунок про Україну. На знак подяки представники 7-го прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України.

Читайте також:

Про персону: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Анджеліна Джолі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США зупинили поставки американської зброї для України - яка причина

США зупинили поставки американської зброї для України - яка причина

15:02Світ
Росія змінила тактику ударів по енергетиці - в яких областях ситуація найгірша

Росія змінила тактику ударів по енергетиці - в яких областях ситуація найгірша

14:37Війна
США дали таємну обіцянку росіянам щодо України - Лавров зробив цинічну заяву

США дали таємну обіцянку росіянам щодо України - Лавров зробив цинічну заяву

12:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

Народжені під знаком грошей: які дати народження приносять фінансовий успіх

Народжені під знаком грошей: які дати народження приносять фінансовий успіх

Люди купують кілограмами: в Україні підскочили ціни на базовий продукт

Люди купують кілограмами: в Україні підскочили ціни на базовий продукт

Чому кіт місить вас лапками: ветеринари пояснили, що означає така дія

Чому кіт місить вас лапками: ветеринари пояснили, що означає така дія

Останні новини

15:02

США зупинили поставки американської зброї для України - яка причина

14:56

"Вони не відмовилися": названо реальні плани РФ щодо Запорізької АЕС

14:37

Росія змінила тактику ударів по енергетиці - в яких областях ситуація найгірша

14:22

"Тесть усієї Європи" і братовбивця: правда про Ярослава Мудрого

14:08

Цікавий тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на фото за 31 секунду

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
13:49

"За рахунок Росії": чи може Китай "кинути" Путіна через тиск США

13:30

Головний продукт українців подорожчає: коли ціна перетне психологічну межу

13:27

Фінансовий гороскоп на тиждень з 10 до 16 листопада

13:20

Зникне першою зі столу: рецепт оригінальної закуски за 5 хвилин

Реклама
12:53

США дали таємну обіцянку росіянам щодо України - Лавров зробив цинічну заяву

12:42

Проїдуть 600 000 кілометрів без ремонту: механік назвав найнадійніші авто

12:41

Помер Заслужений тренер України з вільної боротьби Ігор Барна

12:38

Як буде діяти Путін після можливого захоплення Покровська: є 2 сценарії

12:27

Любовний гороскоп на тиждень з 10 по 16 листопада

12:12

Чому Україні стало важче збивати російські ракети - генерал назвав причину

11:43

Без усмішки не вимовиш: українське прізвище, що звучить як лайка

11:38

Від аномального тепла до -3 градусів: на Україну насуваються дощі та грози

11:33

Макіяж із ліфтинг-ефектом: як "розкрити" очі з навислими повіками

10:55

Гороскоп Таро на тиждень з 10 до 16 листопада: Овнам - труднощі, Водоліям потрібно відступити

10:46

Анджеліна Джолі розповіла про небезпечний момент під час візиту в Україну: що сталося

Реклама
10:38

Гучна диверсія в Криму: партизани вдарили по ключовій логістичній артерії РФВідео

10:24

Наречена Дмитра Кулеби посвітила обручкою від політика

10:24

Підступний Гундяєв прирік Медведєва на мукиПогляд

10:12

Гороскоп на тиждень із 10 до 16 листопада: Терезам потрібна допомога, Левам - прорив

10:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9листопада (оновлюється)

10:03

РФ пригальмувала під Покровськом: аналітики сказали, чим небезпечна загадкова пауза

09:51

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:47

Окупанти атакували Одеську область: зруйновані будинки, виникли пожежіФото

09:17

Гороскоп на завтра 10 листопада: Терезам - несподіванка, Скорпіонам - успіх

09:13

Німецький барон 250 років тому відзначив унікальну рису українців — про що йдетьсяВідео

09:01

"Критично складна ситуація": речник УДА сказав, чи можливе падіння Покровська

08:45

У РФ помер зірка кіно і серіалів

08:38

Чи закінчиться війна в Україні у 2026 році: експерт зробив несподіваний прогноз

08:15

Літак-розвідник США над Чорним морем: чи прилетить по барахлу РФ в КримуПогляд

08:02

Росія занурюється у темряву: у Воронежі повідомляють про атаку на ТЕЦ

06:30

Ретроградний Меркурій з 9 по 29 листопада: що можна і що заборонено робити кожному знаку

05:45

"Цей день настав" Вакарчук зробив неочікувану заяву про "Холостяк"

05:12

Як швидко почистити гарбуз: шеф-кухар поділився перевіреними способами

03:33

На дорогах з'явилась червона суцільна роздільна смуга - навіщо вона потрібна

02:52

Завжди виглядають доглянуто і впевнено: які ТОП-4 знаки ніколи не старіють

Реклама
01:30

Сліди НЛО всередині Сонячної системи: спливла сенсаційна теорія

08 листопада, субота
23:45

Додаткові нарахування до пенсії: хто може розраховувати на надбавку

22:41

"Енергосистему стабілізували": Гринчук зробила заяву про відключення світла

22:37

Загроза техногенної катастрофи в Києві: експерт про найгірший сценарій без опалення

21:44

Увесь пісок на Землі — однаковий: геологи розкрили дивовижну правду

21:29

РФ атакує Покровськ із півночі і намагається закріпитися, логістика ЗСУ ускладнена

21:20

У великомі місті РФ блекаут: 20 тисяч росіян сидять без світлаВідео

20:58

ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні: хто лідирує у 2025 році

20:22

Вторгнення США до Венесуели: розкрито ймовірність повалення режиму Мадуро

20:14

Чому не можна прибирати у свято 9 листопада: суворі заборони цього дня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти