Помер Заслужений тренер України з вільної боротьби Ігор Барна

- Про легендарного українського тренера Ігора Барну
- Коли відбудеться прощання зі спортсменом
Заслужений тренер України та Заслужений працівник фізичної культури і спорту України Ігор Адамович Барна помер 8 листопада у віці 84 років. Трагічну новину повідомила Асоціація спортивної боротьби України.
"Вся борцівська спільнота висловлює глибокий сум з приводу втрати видатного тренера. Важко змиритися з цією тяжкою втратою для родини, друзів та спортивної спільноти. Вічна пам'ять!" - пише пресслужба.
Ігор Барна був яскравою особистістю в спортивних колах. За свою кар'єру він виховав багатьох чемпіонів з боротьби. Серед його вихованців - багаторазовий призер Європи та світу Василь Федоришин; призерка чемпіонатів Європи та світу Ірина Харів-Чихрадзе; майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату Європи серед чоловіків Роман Мотрович; майстер спорту міжнародного класу, призер всесвітньої універсіади Тарас Лужний; неодноразовий чемпіон України Іван Петрів.
Міський голова міста Калуш, почесним громадянином якого був Ігор Адамович, у Facebook повідомив, що прощання з тренером відбудеться в понеділок, 10 листопада, у церкві Архістратига Михаїла.
Раніше Главред розповідав, що на фронті загинув відомий український фотограф Костянтин Гузенко. На захист України у складі Морської піхоти ЗСУ він став у 2024 році.
Також стало відомо, що у віці 91 року помер легендарний український письменник Юрій Тарнавський. Окрім письменництва він був відомий, як поет і перекладач.
Про персону: Ігор Барна
Барна Ігор Адамович - радянський і український спортсмен і тренер; Майстер спорту СРСР з греко-римської (1970) і вільної (1973) боротьби, Заслужений тренер України (1993), Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, повідомляє Вікіпедія.
