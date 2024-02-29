Відправка військ - неприйнятна: Європа не збирається воювати в Україні - Фіала

Жодна з країн Європи не відправлятиме в Україну свої війська, сказав прем'єр-міністр Чехії.

https://glavred.net/world/otpravka-voysk-nepriemlema-evropa-ne-sobiraetsya-voevat-v-ukraine-fiala-10546319.html Посилання скопійоване

Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 37 окрема бригада морської піхоти

Жодна з країн Європи не планує відправляти свої війська в Україну. Для більшості країн ця ідея є неприйнятною. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише CTK.

"Було б корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, не воювали там, але, можливо, допомагали в навчанні", - зазначив очільник чеського уряду.

За його словами, обговорення цього питання на спеціальному саміті у Парижі було коротким і викликало мінімум інтересу. Він наголосив, що тема більше не обговорюватиметься та не розглядатиметься, оскільки "для переважної більшості країн ця ідея є неприйнятною".

відео дня

"Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну… Я не думаю, що треба драматизувати та лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує у тій формі, в якій вони інтерпретуються", - наголосив Фіала.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Питання відправки військ в Україну

Нагадаємо, проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо на тлі ініційованого Еммануелем Макроном "українського" саміту в Парижі заявив, що країни-члени НАТО планують ввести в Україну свої війська. Водночас Фіцо запевнив, Словаччина не відправить свої війська до України і не постачатиме зброю.

Також президент Франції Еммануель Макрон висловив можливість відправки західних військ в Україну в майбутньому, але зазначив, що наразі немає консенсусу з цього питання. Він наголосив на важливості зробити все можливе, щоб Росія не перемогла у війні. Слова президента пояснив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Крім цього, Макрон заявив, що кожне його слово на цю тему є ретельно продуманим. Він оцінив можливість відправки військ в Україну як "добре обдуману" і "виважену".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.