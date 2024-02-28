Франція може відправити війська в Україну, але є нюанс

У Франції заявили про можливу готовність відправити свої війська в Україну під час воєнного стану.

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Франція може відправити війська в Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН, Public Domain Archive

Вчора, 26 лютого, на саміті на підтримку України президент Франції Еммануель Макрон повідомив про те, що можливість відправки західних військ в Україну виключати не варто. Сьогодні, 27 лютого, слова президента пояснив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн. Про це повідомили в редакції Reuters.

Міністр прокоментував заяву Макрона і додав, що війська відправлені в Україну можуть виконувати певні потреби, проте є нюанс - вони не можуть стосуватися фронту.

Збройні сили Франції Згідно з даними Вікіпедії, Збройні сили Французької Республіки-формування Французької Республіки, створене для збройного захисту її інтересів і територій, в тому числі і заморських. В цілому, Франція є однією з небагатьох країн, у складі Збройних сил якої є майже повний спектр сучасних озброєнь і військової техніки власного виробництва — від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців (які, крім Франції, є тільки у США). Чисельність французької армії на 2022 рік становила 203 250 осіб. відео дня

За його словами, ці певні потреби можуть бути розмінуванням, кіберзахистом або виробництвом зброї на території України.

"Ми повинні розглянути нові дії для підтримки України. Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам", - додав Сежурн.

Він пояснив, що дані дії можуть вимагати перебувати на українській території, не переступаючи при цьому межі фронту.

"Нічого не можна виключати. Це була і залишається сьогодні позиція президента", – додав він.

При цьому, французькі дипломати переконані, що Макрон спеціально розпалює дискусію з цього приводу, незважаючи на те, що ніяких конкретних планів немає. Дана заява президента спровокувала союзників заявити про неготовність відправляти свої війська в Україну.

Відправка військ союзників в Україну-історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час Міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що в майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги в протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу з цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів по відправці військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться в матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправки військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник Міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що поки Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, американські аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що російські військові сили просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв. Аналітики, посилаючись на російські джерела, заявляють у свіжому звіті ISW, що російські війська нібито просунулися на Північну і південно-східну околиці Іванівського і рухаються до центру населеного пункту.

Також, російські окупанти продовжують атаки навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Силам оборони створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від міста. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Крім іншого, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що після захоплення Авдіївки в Донецькій області росіяни відчули ейфорію, а тому збільшили кількість штурмів по всій лінії фронту.

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