Британія може відправити війська в Україну: дипломат назвав умови

Британія - найперша в списку країн, які думають над тим, щоб допомогти ЗСУ, якщо у нас закінчаться сили, солдати, озброєння.

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Вадим Пристайко не виключає, що Британія може відправити своїх військових в Україну / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, УНІАН

Велика Британія є однією з країн, яка може направити в Україну свої збройні сили. Таку думку озвучив колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, Британія - найперша в списку країн, які думають над тим, щоб допомогти ЗСУ, якщо у нас закінчаться сили, солдати, озброєння.

Також Пристайко відповів на питання, за яких умов сценарій відправки в Україну британських військових може статися.

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"Катастрофічний розвиток війни... Продовження окупації", - сказав він.

При цьому дипломат пояснив, що західні держави "ніколи не визнають" підготовки до сценарію, як він висловився, "застосування своїх експедиційних сил на території України".

"Ніхто ніколи не визнає, особливо політики. Кожен раз, коли їх питатимуть, вони будуть говорити, що "ні-ні, ми як, ну куди, при чому тут, ми краще дамо все, що завгодно". Але насправді розрахунки про те, що не дай Бог, доведеться застосовувати Збройні сили, ведуться військовими. Для цього військові й існують, і дипломати, для того щоб планувати на майбутнє. Керівництво держави політично має ухвалити рішення, це план нормальний або ненормальний. Але наш обов'язок, для цього ви нас тримаєте, планувати на найгірше", - сказав Пристайко.

Війна в Україні - останні новини

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що у російських окупантів є пріоритетна мета на зимовий період. Наразі вони відновили атаки на Лимансько-Куп'янському напрямку. Ворог намагається створити Ізюмське угруповання.

Німецьке видання Bild опублікувало статтю, в якій з посиланням на дані розвідки описало військовий план російського диктатора Путіна щодо окупації України до 2026 року. Аналітики Американського Інституту вивчення війни проаналізували дані журналістів і оцінили, наскільки господареві Кремля вдасться реалізувати свої загарбницькі цілі.

Тим часом Україна в 2024 році планує новий контрнаступ ЗСУ. США отримали від Києва список побажань щодо озброєнь, куди увійшли винищувачі F-16 і F-18, ударні гелікоптери Black Hawk і Apache, танки Abrams, безпілотники і боєприпаси.

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