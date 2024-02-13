Звідки в окупантів термінали Starlink: у ГУР опублікували радіоперехоплення

Держава-агресор Росія закуповує засоби зв'язку, зокрема термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах.

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Військові РФ закуповують термінали Starlink в арабських країнах / Колаж: Главред, фото: instagram.com/elonmusk, ua.depositphotos.com, МО РФ

Днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські окупанти почали використовувати на фронті термінали супутникового зв'язку Starlink. Уперше українські військові зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому. У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що країна-агресор закуповує термінали Starlink в арабських країнах.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор Росія закуповує засоби зв'язку, зокрема термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах", - повідомляє пресслужба ГУР.

Розвідка опублікувала свіже радіоперехоплення. Під час розмови окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв'язку Starlink.

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"Араби привозять усе: дроти, вайфай, роутер", - розповів один зі співрозмовників.

Як з'ясувалося, вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів.

Дивіться відео - У ГУР опублікували свіже аудіоперехоплення:

12 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявляв, що Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, по суті, контрабанду. При цьому він не став називати країни, через які РФ здійснює закупівлі.

За словами Юсова, порівняно з минулим роком зараз використання Starlink у російській армії на лінії фронту стало дійсно більш системним і налагодженим. Ведеться робота з нейтралізації цієї загрози.

"Але сьогодні РФ не лише держава терорист №1, а й держава контрабандист №1. Тому так, це проблема, над якою сьогодні працюють", - заявив представник ГУР в ефірі телемарафону.

Зазначимо, термінали Starlink, які використовують серію супутників, керованих компанією Ілона Маска Space X, для забезпечення високошвидкісного зв'язку, зіграли життєво важливу роль у наданні українським збройним силам переваги перед російськими військами.

Що говорить Ілон Маск

Американський бізнесмен Ілон Маск спростовує інформацію про те, що заснована ним компанія SpaceX продає свої термінали Росії.

"У низці фейкових новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорично не відповідає дійсності. Наскільки нам відомо, жоден Starlink Росії прямо або побічно не продавався", - написав Маск у соціальній мережі X.

Як повідомляв Главред, раніше Маска в лоб запитали, навіщо він допомагає росіянам.

Днями американський мільярдер Ілон Маск познущався з російського диктатора Володимира Путіна після його інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

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