Ілон Маск завадив ЗСУ атакувати бухту в Криму - ЗМІ

Мільярдер Ілон Маск мав прямий вплив на хід війни Росії проти України.

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Ілон Маск завадив ЗСУ атакувати бухту в Криму / колаж: Главред, фото: скріншот, ostwest

У вересні 2022 року Україна здійснила першу спробу атакувати російське судно в Севастопольській бухті. Однак цьому завадив мільярдер Ілон Маск. Про це повідомили в редакції Української правди.

У ніч з 16 на 17 вересня 2022 року українська армія спробувала атакувати бухту в Криму за допомогою морських дронів. Тоді за атакою із захищеного бункера спостерігали голова СБУ Василь Малюк, командир військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа та ідеолог всієї програми надводних дронів Михайло Федоров.

Як стало відомо, перші зразки морських дронів під час операції втопилися в морі, проте деяким все ж вдавалося просуватися через хвилі і наблизитися до Севастополя. Їм завадив Ілон Маск.

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"70 кілометрів нам залишалося до фрегата "Адмірал Макаров". Все в напрузі, що ось ми його атакуємо. І тут - нам вирубують зв'язок. Ілон Маск вимкнув "Старлінки", через які ми керували дронами", - розповідає один з учасників операції.

За словами іншого учасника, Михайло Федоров зробив всі спроби, щоб умовити Ілона Маска, але він все одно відмовив і відключив систему.

При цьому, американці також відмовили в тиску на компанію Ілон Маска, оперуючи її приватністю.

Позиція Ілон Маска - що відомо

Нагадаємо, засновник SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск позитивно ставиться до глави Кремля Володимира Путіна і може бути не проти контактів з країною-агресором Росією. Його позиція нерідко відрізняється від генеральної лінії Білого дому. Про це заявив політолог, керівник аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

Про це свідчить те, що американський мільярдер Ілон Маск, неодноразово відрізнявся кремлівськими пропагандистськими наративами, він заступився в мережі за заарештованого в Україні проросійського блогера Гонсало ліру, зажадавши від українського президента Володимира Зеленського "пояснень".

Також мільярдер Ілон Маск став "підтакувати"американському бізнесменові та інвестору Девіду Саксу в соцмережі Х, який заявив, що Україна ніколи не зможе повернути тимчасово окупованих Росією територій. У тому числі Херсонської та Запорізької області.

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