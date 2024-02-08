Військові підозрюють, що у росіян зʼявився Starlink: чи це так

Чи міг мільярдер Ілон Маск надати доступ до супутникового звʼязку росіянам? Питання наразі відкрите, але багато що на це вказує.

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Доказів співпраці Маска з окупантами ще не оприлюднено, однак є великі підстави так вважати / Колаж Главреда, фото: 22 окрема механізована бригада, instagram.com/elonmusk

У волонтерських й військових колах напередодні поширилась інформація про те, що окупанти могли отримати доступ до Starlink. І хоча жодних коментарів з приводу цього ні від Мінцифри, ні від ГУР поки не надходило, звʼязок Ілона Маска працює на окупованій частині Сходу й Півдня. Розбираємося, чи це справді так.

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Поява Starlink на передовій у перші дні повномасштабного російського вторгнення зіграла ключову роль у підтримці звʼязку не тільки між підрозділами ЗСУ, а й між цивільними - коли росіяни вчинили масштабну атаку на Viasat, сподіваючись покласти край усій комунікаційній інфраструктурі України і таким чином посіяти хаос. Зайве пояснювати, наскільки відсутність стабільного і безпечного звʼязку у ЗСУ допомогла би росіянам у наступальних операціях.

Сам міністр цифрової трансформації Михайло Федоров так потім згадуватиме розмову з Ілоном: "За два дні до початку війни проводили відеоконференцію зі SpaceX, і в нас вже був план запустити тут компанію та відкрити офіс. Зі свого боку ми обіцяли, що допоможемо дуже швидко пройти всі бюрократичні процедури. Але коли Росія вторглася на територію України 24 лютого, я одразу написав твіт Ілону Маску, і він дуже швидко відреагував".

Starlink вже у росіян? Що кажуть військові, волонтери та експерти

Напередодні у Twitter (Х) кілька військових поділилися власними здогадками, що Росії буцімто постачають комплекси Starlink.

"У Росію масово почали поставляти Старлінк, через Дубай, акаунти активовані, працюють на окупованих територіях", - написав один з українських захисників під ніком "Serg".

Інший боєць ЗСУ у репостах підтвердив, що українські війська помічають роботу звʼязку Маска на передовій, додавши, що його побратими чекали появи Starlink у росіян вже давно.

Допускає роботу супутникового звʼязку Маска у російських загарбників й український військовий аналітик Сергій "Флеш".

"Вчора потрапила інформація, що росіяни купили велику партію Старлінків у Дубаї. Точність інформації має перевірити наша розвідка, але я повністю допускаю цей варіант", - зауважив експерт.

Своєю чергою, український волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко пообіцяв передати докази "на найвищому рівні".

"Так, це правда. Зібрані докази постараємось передати на найвищому рівні", - написав Стерненко.

Звʼязок Ілона Маска вже працює на частині окупованих Росією територій

На мапі на сайті Starlink Сєвєродонецьк, Новоайдар, Старобільськ, Рубіжне та інші населені пункти Луганської області, загарбані російськими загарбниками, позначені у "списку очікування". Так само позначена підконтрольна Україні територія.

Окрім того, мережею Ілона Маска охоплено частину загарбаного росіянами Півдня включно з Бердянськом, Мелітополем, Генічеськом, Новою Каховкою тощо.

На спробу замовити звʼязок сайт пропонує стандартний тариф і вартість обладнання.

Доступ до Starlink на окупованих означає, що ним можуть користуватися російські війська.

Поки ніяких коментарів з боку Мінцифри чи української розвідки щодо цього не було.

Маск залучений до гри Трампа і Путіна?

У колі експертів допускають, що поява "Старлінків" у руках російських окупантів - не просто "бізнес", а сигнал можливого звʼязку Маска з Трампом і Путіним.

"Дуже цікаві питання виникають: чи це не є свідченням того, що Маск починає підтримувати Росію?" - припустив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Експерт слушно зауважив, що Ілон Маск вже неодноразово демонстрував свої політичні симпатії до проросійського кандидата у президента США Дональда Трампа.

"Ключове слово - трампіст. Трамп, мені здається, останнім часом грає занадто прозоро. Тобто, коли навіть блокують зараз пакети допомоги Україні. .. Тут іде просто політтехнологічна тактика внутрішньополітичної боротьби на виборах Трампа? Чи Трамп вже вступив у комунікацію через Такера Карлсона з Путіним, й у них уже більш широкі домовленості стосовно того, наприклад, що Путін просить "здати" Україну, а натомість обіцяє йому комунікацію з Іраном, Китаєм і КНДР, щоб Трамп, прийшовши до влади, міг реалізувати себе як великий миротворець і глобальний гравець. Це припущення, але ця ознака про Старлінк (бо Маск - теж прихильник Трампа) - це про внутрішньополітичну гру, чи вони почали грати ширшу гру, і ця гра загрожує не тільки лідерству США, а й глобальними катастрофами?" - поцікавився Самусь.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Ще раніше Ілон Маск блокував "Старлінк" для українських військ

Захоплення американського мільярдера Ілона Маска боротьбою українців перед лицем більшого супротивника - Росії - давно минуло. Вже за рік повномасштабної війни бізнесмен закликав "здати" частину України Росії, щоб уникнути "Третьої світової", чи поширював іншу російську пропаганду, стверджуючи, що РФ все одно "виграє" війну. Не так давно мільярдер закликав Захід "відновити нормальні відносини з Росією".

Чуток про причини такої раптової зміни політичних орієнтирів власника "Старлінку" багато, однак з-поміж них на найбільшу увагу заслуговує інформація, що Ілон Маск нібито мав розмову з Володимиром Путіним. Це опосередковано підтверджує і спроба мільярдера втрутитися у планування й реалізацію українських спецоперацій.

Останній факт хоч і не є прямим доказом співпраці бізнесмена з окупантами, однак дає підстави вважати, що поява "Старлінку" у росіян є всього лиш питанням часу.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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