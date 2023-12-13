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Україна "назавжди втратила" Донбас і Крим: Маск підгавкує американцям

Єлизавета Бельмас
13 грудня 2023, 12:38
Винахідник Маск не втомлюється "дивувати" своїми заявами.
Україна
Україна "назавжди втратила" Донбас і Крим / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікімедіа

Україна ніколи не зможе повернути тимчасово окупованих Росією територій. У тому числі Херсонської та Запорізької області. Про це заявив американський бізнесмен і інвестор Девід Сакс в соцмережі Х. йому, в свою чергу, став "підтакувати" мільярдер Ілон Маск.

Девід Сакс написав, що у Києва є необхідність проведення переговорів з Москвою, оскільки Україна "назавжди втратила Крим, Донецьк, Луганськ, більшу частину Херсонської та Запорізької областей" і може втратити нові території у війні, якщо не піде на компроміс.

"Якщо Україна не укладе мирну угоду зараз, вона також втратить Харків, Одесу, решту Херсонщини і багато іншого", - заявив Сакс.

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Він виступає проти підтримки України і стверджує, що ті, хто їй допомагають, насправді, просто розчленовують її.

Девід Сакс про Україну
Девід Сакс про Україну / скріншот

Таку думку розділив і підтвердив винахідник Ілон Маск. Він залишив лаконічний коментар зі словами:"Ваша оцінка вірна на мій погляд".

Скандальний Ілон Маск

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск, неодноразово відрізнявся кремлівськими пропагандистськими наративами, заступився в мережі за заарештованого в Україні проросійського блогера Гонсало ліру, зажадавши від українського президента Володимира Зеленського "пояснень".

Також, скандально відомий американський Комерсант Ілон Маск (за останні місяці неодноразово висловлювався на користь країни-агресора РФ) відзначився новою і вельми маячною заявою. В одній з так званих аудіокімнат належного йому сервісу мікроблогів X (колишній Twitter) Маск безсоромно висловився про президента Володимира Зеленського і чомусь похвалив головкома ЗСУ генерала Валерія Залужного.

При цьому, деякі заяви американського мільярдера Ілона Маска можуть бути витлумачені як лобіювання інтересів країни-агресора Росії, але насправді бізнесмен лише зацікавлений в тому, щоб його продукція продавалася на всіх континентах, в тому числі і в РФ. Така думка в інтерв'ю Главреду озвучив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

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Ілон Маск
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