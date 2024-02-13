Маск познущався з Путіна влучним мемом

Американський мільярдер Ілон Маск, який неодноразово робив дивні випади у бік України, цього разу познущався з російського диктатора Володимира Путіна.
Під прицілом трампіста опинилося інтервʼю Такера Карлсона, яке ж сам бізнесмен активно рекламував у своїй соцмережі Х.
Маск репостнув мем іншого користувача з Карлсоном та Путін. Автор жарту висміяв постійні екскурси кремлівського диктатора у псевдоісторію і небажання відповідати на незручні питання. На колажі йдеться таке:
- Пане Путін, чому ви вторглися в Україну?
- Я саме до цього підходжу. Бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу...
Інтервʼю Путіна Карлсону
Напередодні пропагандист Трампа Такер Карлсон взяв інтервʼю у кремлівського глави Володимира Путіна. Цю "подію" активно висвітлювали пропагандистські медіа РФ.
У розмові з Карлсоном Путін повторив заїжджені наративи російської пропаганди щодо війни в Україні. Ба більше, через постійні відволікання Путіна від основних питань на псевдоісторичні теми інтервʼю висміяли як експертні політичні кола, так і впливові західні політики.
Як зазначив німецький канцлер Олаф Шольц, під час інтерв'ю російський диктатор говорив "багато брехні про історію цієї війни". Він також підкреслив, що Путін зацікавлений лише в тому, щоб "отримати шматок території своїх сусідів" і назвав таку поведінку "імперіалізмом".
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