Маска в лоб запитали, навіщо він допомагає росіянам: як відповів мільярдер

Скандально відомий комерсант-інноватор Ілон Маск (корпорації SpaceX, Tesla і X-колишній Twitter) відмовився відповідати на питання журналіста британського телеканалу Sky News про те, чому він не називає російського диктатора Володимира Путіна агресором.
"Ви в курсі, що ваше невігластво і егоїзм коштували українцям життів?",- запитав британець. Далі, без паузи, журналіст також запитав, чому Маск не називає Путіна агресором. Обидва питання комерсант проігнорував і гордо пройшов в компанії охоронців до свого елітного автомобіля.
Скандал з Маском і відключенням Starlink біля узбережжя Криму
В уривку з біографії Ілона Маска, написаної американським журналістом і письменником Уолтером Айзексоном, стверджується, що в 2022 році комерсант розпорядився відключити мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.
Пізніше Маск відповів на звинувачення про те, що в 2022 році він дав завдання своїм фахівцям вимкнути супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму.
За його словами, такої вказівки він нібито не давав. Маск зазначив, що в районі Криму Starlink не працювала.
"Зазначені регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", - заявив він.
The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.
Мільярдер почали звинувачувати в держзраді. Він очікувано відкидає це, апелюючи тим, що Штати не оголошували війну РФ.
"Я є громадянином Сполучених Штатів і маю тільки цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто називає мене таким", - заявив Маск.
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