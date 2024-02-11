Маск знову оскандалився підтримкою окупантів: наполягає, що Крим - 'російський'

Маск не приховує своїх проросійських поглядів.

https://glavred.net/world/mask-snova-oskandalilsya-podderzhkoy-okkupantov-nastaivaet-chto-krym-rossiyskiy-10540802.html Посилання скопійоване

Маск не вірить у повернення Криму під контроль України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, instagram.com/elonmusk

Американський мільярдер Ілон Маск, який неодноразово опинявся в центрі уваги через свої різкі зауваження щодо України, знову висловився з приводу перспектив бойових дій у 2024 році.

У соцмережі Х він погодився з думкою іншого "трампістського" користувача під ніком Wall Street Silver, який стверджував, що Україна вже нібито програла війну і ніколи не поверне під контроль Крим з окупованою частиною Донбасу.

Маск у коментарях підтримав трампіста, при цьому послався на кремлівську пропагандистську тезу, згідно з якою ЗСУ нібито "бомбили дітей Донбасу".

відео дня

"Це правда. Питання тільки в тому, скільки дітей помре, до того, як це визнають", - написав американець.

Ілон Маск і Україна

Захоплення американського мільярдера Ілона Маска боротьбою українців перед лицем більшого супротивника - Росії - давно минуло. Вже за рік повномасштабної війни бізнесмен закликав "здати" частину України Росії, щоб уникнути "Третьої світової", чи поширював іншу російську пропаганду, стверджуючи, що РФ все одно "виграє" війну. Не так давно мільярдер закликав Захід "відновити нормальні відносини з Росією".

Чуток про причини такої раптової зміни політичних орієнтирів власника "Старлінку" багато, однак з-поміж них на найбільшу увагу заслуговує інформація, що Ілон Маск нібито мав розмову з Володимиром Путіним. Це опосередковано підтверджує і спроба мільярдера втрутитися у планування й реалізацію українських спецоперацій.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.