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Окупанти використовують Starlink під час бойових дій в Україні: у ГУР підтвердили

Юлія Закрепа
11 лютого 2024, 09:59
Російські волонтерські групи також продемонстрували термінали Starlink, придбані для армійських підрозділів.
Окупанти використовують Starlink під час бойових дій в Україні: у ГУР підтвердили
Окупанти використовують Starlink / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Defense One повідомило, що російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску.

За інформацією Defense One з посиланнями на анонімні українські джерела першого джерела, українські війська вперше виявили використання Росією десятки Starlink кілька місяців тому, а друге джерело підтвердило це і додало, що його використання зростає.

"Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити", - зазначає джерело.

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Відомі російські волонтерські групи, які підтримують російське вторгнення, також продемонстрували термінали Starlink, придбані для армійських підрозділів, зазначає видання.

Речник Пентагону Джефф Юргенсен сказав, що офіційні особи США знають про ці повідомлення, але направили запитання до "наших українських партнерів для отримання будь-якої поточної оперативної інформації щодо подібної діяльності супутникового зв’язку".

У SpaceX заявили, що компанія "не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими". Проте кілька російських компаній рекламують Starlink для продажу, включаючи iMiele.ru і DJIRussia.

"Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - заявили у компанії.

Джерела вважають, що росіяни можуть легко придбати Starlinks через посередників за кордоном, а потім передати їх армії.

У SpaceX запевнили, що якщо отримають інформацію про те, що Starlink використовується підсанкційною або неавторизованою стороною, вони розслідуватимуть справу та деактивують платформи супутникового зв'язку.

Старший науковий співробітник Інституту Гудзона Брайан Кларк вважає, що Росія може просто "надати помилковий GPS-сигнал на термінал Starlink, щоб він подумав, що користувач перебуває на підконтрольній Україні території. Науковець також підтримав ідею про те, що Україна може визначити, чи використовує Росія Starlink, оскільки сигнали терміналів можна ідентифікувати за допомогою засобів радіотехнічної розвідки.

У ГУР відреагували на інформацію

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі для РБК-Україна підтвердив використання росіянами Starlink на захоплених територіях України.

"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв", - сказав він.

За словами Юсова, такі випадки починають набирати "системного характеру" у росіян.

Нагадаємо, що ГУР повідомило, що у програмі управління дронами РФ стався масовий збій. Програмне забезпечення дає змогу ворожим операторам БпЛА налаштовувати пульти управління і керувати дроном з комп'ютера.

У ГУР рознесли нові марення Путіна щодо України. Андрій Юсов зазначив, що Путін є "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, які нації існувати чи не існувати.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Starlink
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